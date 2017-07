Gemeinsam mit der Unternehmensberatung Roland Berger veröffentlichte die Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen (Fka) zum zweiten Mal in diesem Jahr den Index . Der Index berücksichtigt die Indikatoren Technologie sowie Markt. Der Bereich Markt umfasst dabei den aktuellen Marktanteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtmarkt. Unter den Indikator Technologie fallen hingegen Faktoren wie die nationale Förderung von F&E-Programmen im Bereich Elektromobilität, die technologische Leistungsfähigkeit (etwa Reichweite, Ladetechnologie, Fahrzeugkonzept und Sicherheit) oder das Preis-Leistungsverhältnis aktuell erhältlicher Modelle. Insgesamt vergleicht der Bericht die sieben Automobilnationen Deutschland, Frankreich, Italien, USA, Japan, China und Südkorea.

In Sachen Technologie verliert Deutschland die Spitzenposition knapp an Frankreich. Die Fka führt dies auf eine steigende Anzahl an Plug-in-Fahrzeugen ...

