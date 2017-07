DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.56 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.407,70 -0,03% +7,66% Euro-Stoxx-50 3.455,19 -0,20% +5,00% Stoxx-50 3.111,55 -0,26% +3,35% DAX 12.356,31 -0,20% +7,62% FTSE 7.340,79 +0,05% +2,77% CAC 5.135,11 -0,34% +5,61% Nikkei-225 19.929,09 -0,32% +4,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,45% -17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,09 45,52 -3,1% -1,43 -22,5% Brent/ICE 46,73 48,11 -2,9% -1,38 -20,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.221,44 1.225,10 -0,3% -3,66 +6,1% Silber (Spot) 15,87 16,05 -1,1% -0,18 -0,4% Platin (Spot) 904,80 912,00 -0,8% -7,20 +0,1% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,3% -0,01 +5,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Renditen am US-Rentenmarkt ziehen am Freitag auf ein Achtwochenhoch weiter an und entfachen unter Anlegern keinen Appetit auf US-Aktien. Dazu gesellen sich erneut abstürzende Ölpreise, die in der Regel ebenfalls an der Wall Street nicht gern gesehen werden. So gesehen scheint sich der Aktienmarkt recht wacker zu schlagen, denn der Terminmarkt suggeriert einen weitgehend unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt. Allerdings könnte sich das Blatt noch vor der Startglocke wenden. Denn mit dem Arbeitsmarktbericht für Juni wartet der wichtigste Impulsgeber noch auf die Investoren. Der Arbeitsmarkt ist ein durchaus zweischneidiges Schwert für den Markt. Gute Daten könnten die Konjunkturfantasie beflügeln, schwache die Hoffnung auf eine nicht zu nahe Straffung der Geldpolitik nähren, was möglicherweise die Anleiherenditen zurückkommen ließe.

Positiv haben die Aktien von Campbell Soup im nachbörslichen Handel auf einen Zukauf des Unternehmens reagiert. Die Titel legten um 1,6 Prozent zu, nachdem Campbell die Übernahme von Pacific Foods für 700 Millionen Dollar angekündigt hatte. Vorbörslich wird der Wert bislang noch nicht gehandelt.

Mondelez fielen um 0,7 Prozent. Der Hersteller von Snacks wurde kürzlich Opfer einer Cyberattacke, die den Umsatz im zweiten Quartal mindern wird. Vorbörslich wird der Wert bislang ebenfalls noch nicht gehandelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +174.000 gg Vm zuvor: +138.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Das vorsichtige Lavieren an Europas Aktienmärkten setzt sich auch am Freitagmittag fort. Auch gute Daten zur Industrieproduktion in Deutschland und Frankreich können die Stimmung nicht nennenswert stützen. "Die Börsen müssen gerade erkennen, dass sie nicht alles haben können, starkes Wirtschaftswachstum und steigende Unternehmensgewinne, aber gleichzeitig auch noch tiefe Zinsen", sagt ein Händler. Der Markt warte nun auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag. der Versorgerindex steigt um 0,7 Prozent. Die großen Gewinner sind einmal mehr Eon und RWE, die beide knapp 3 Prozent gewinnen. Die UBS hat Eon auf die Kaufliste genommen und Goldman Sachs hält RWE weiterhin für aussichtsreich. Auf der anderen Seite fallen Prosiebensat.1 um 2,6 Prozent, nach dem Exane BNP die Kaufempfehlung zurückgezogen hat. Der Mediensektor führt auch in der Stoxx-Welt die Verliererliste an, der Branchenindex verliert 1,6 Prozent. Publicis und Mediaset verzeichnen Abschläge zwischen 3 und 4 Prozent. Laut einer Agenturmeldung soll Elliott inzwischen über 5 Prozent an Stada halten. Zuletzt sah es so aus, dass die Übernahme durch Bain und Cinven bei Neuauflage mit 66 Euro über die Bühne gehen könnte. Nun gilt dieses Szenario nicht mehr als ganz so sicher. Stada ziehen um 1,9 Prozent an. Deutz brechen um 13,0 Prozent ein. Volvo hat sich von seiner 25-Prozent-Beteiligung an Deutz getrennt. Die Umsatzzahlen von Carrefour sind zwar besser als erwartet ausgefallen. Allerdings weist Bernstein darauf hin, dass sich der Einzelhändler die Zuwächse durch Sonderangebote und Preisnachlässe erkaufen musste. Carrefour verlieren 4,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:06 Uhr Do, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1408 -0,06% 1,1415 1,1402 +8,5% EUR/JPY 129,72 -0,09% 129,83 129,21 +5,5% EUR/CHF 1,0983 +0,10% 1,0971 1,0984 +2,5% EUR/GBP 0,8847 +0,44% 0,8807 1,1368 +3,8% USD/JPY 113,72 -0,01% 113,73 113,30 -2,7% GBP/USD 1,2896 -0,49% 1,2960 1,2963 +4,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aussicht auf weltweit steigende Zinsen veranlasste die Anleger zum Rückzug aus Aktien, wenngleich sich die Verluste meist in Grenzen hielten. Die Börse in Schanghai schaffte zum Handelsende sogar den Sprung ins Plus. Die chinesischen Regulierungsbehörden zeigten sich neuerdings etwas nachsichtiger, merkte ein Volkswirt an. Die Behörden setzten bei Risikokontrolle und Fremdkapitalabbau der Banken auf ein behutsames Vorgehen, um Turbulenzen am Markt zu verhindern und vor dem Parteikongress im November Stabilität zu gewährleisten. Angst vor einer Liquiditätsverknappung als Folge der Bemühungen um den Abbau von Fremdkapital wird derzeit häufig als Grund für die gedämpfte Stimmung am chinesischen Aktienmarkt genannt. In Hongkong belasteten negative Vorgaben des US-Technologiesektors unter anderem das Indexschwergewicht Tencent. Gute Halbjahreszahlen ließen Cosco Shipping um 10,4 Prozent nach oben springen. Geely Automobile verbesserten sich um fast zwei Prozent, nachdem das Unternehmen sein Gewinnziel erhöht hatte. Zu den größten Verlierern in der Region gehörte der Aktienmarkt in Sydney. Verantwortlich dafür waren Kursverluste in den Aktien der australischen Banken. Auch einzelne Bergbauaktien gaben kräftig nach, nachdem die australische Regierung ihre Prognose für den Eisenerzpreis gesenkt hatte. In Tokio erholte sich der Nikkei im Verlauf - gestützt vom nachgebenden Yen. Die Bank of Japan meldete den Kauf festverzinslicher Anleihen in unbeschränktem Volumen. Damit drückte sie die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen. Toshiba stiegen um 2,2 Prozent, nachdem sich das Unternehmen laut einer Meldung Kreditlinien über 6 Milliarden US-Dollar gesichert hatte. In Südkorea belastete erneut der Konflikt mit dem Norden. Samsung Electronics konnten sich den negativen Vorgaben für Technologiewerte nicht entziehen und sank trotz eines optimistischen Ausblicks um 0,4 Prozent.

CREDIT

Nach der kräftigen Spreadausweitung in Folge steigender Bundrenditen stabilisiert sich das Geschehen am europäischen Kreditmarkt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen liegt am Morgen bei 0,557 Prozent und damit leicht unter den Tageshöchstständen des Vortages. Im Handel schließt man allerdings einen recht zügigen Renditeanstieg auf 70 bis 80 Basispunkte nicht aus, was nicht folgenlos für Credits bleiben würde. Die Entwicklung der Bundrendite und der Unternehmensanleihen ist eng verzahnt. Wie ein Analyst anmerkt, verwenden Investoren CSPP-fähige Unternehmensanleihen als eine Art Stellvertreter für Bundesanleihen, nur eben ohne negative Rendite. Dies habe eine starke Korrelation zwischen Unternehmensanleihen und Bundesanleihen zur Folge.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens prüft angebliche Krim-Lieferung von Turbinen

Nach Berichten über Siemens-Gasturbinen, die trotz EU-Sanktionen die von Russland besetzte Halbinsel Krim erreicht haben sollen, hat der Technologiekonzern Vorwürfe gegen etwaige Verstöße gegen Exportkontrollen zurückgewiesen. "Falls es zu einer Umleitung von kürzlich erworbenen Turbinen auf die Krim gekommen sein sollte, wäre dies ein klarer Verstoß gegen vertragliche Vereinbarungen", heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.

Audi verkauft im Juni 1 Prozent mehr Autos

Der Premiumautobauer Audi ist im Juni moderat gewachsen. Weltweit übergab die VW-Tochter im vergangenen Monat rund 170.650 Automobile an Kunden und übertraf so das Absatzniveau des Juni 2016 um 1 Prozent. Damit erholte sich die Absatzentwicklung etwas von ihrer Schwäche in den Vormonaten.

Hedgefonds Elliott steigt bei Stada ein - Agentur

Die Spekulationen um eine erneute Übernahmeofferte für Stada nehmen eine neue Wendung. Der aktivistische Hedgefonds Elliott Management ist bei dem Arzneimittelkosten aus Bad Vilbel eingestiegen, wie mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg sagten. Der Fonds des Investors Paul Singer halte mehr als 5 Prozent an Stada und könnte die Beteiligung noch in dieser Woche bekannt geben.

Air Berlin muss mehr als 10 Millionen Euro Schadenersatz zahlen

Air Berlin muss nach den vielen Verspätungen und Flugausfällen im April Mai "deutlich mehr als 10 Millionen Euro" Schadenersatz zahlen. Das Geld will sich die hochverschuldete Fluggesellschaft aber vom Mutterunternehmen des Bodendienstleisters Aeroground zurückholen, wie Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann der Rheinischen Post sagte.

Volvo steigt bei Motorenbauer Deutz aus

Der Nutzfahrzeughersteller Volvo trennt sich von seiner 25-Prozent-Beteiligung am Motorenhersteller Deutz. Die etwa 30,2 Millionen Aktien wurden zu je 6,50 Euro platziert, wie aus einer Mitteilung des schwedischen Konzerns hervorgeht. Volvo erlöste dabei insgesamt 1,897 Milliarden schwedische Kronen.

DHL steigt aus Fracht-Joint-Venture in Hongkong aus

Die DHL International GmbH verkauft ihren Anteil an einem Fracht-Joint-Venture in Hongkong an den Partner Cathay Pacific Airways Ltd. Die Fluglinie übernimmt nach eigenen Angaben den Anteil von 40 Prozent an der AHK Air Hong Kong Ltd. Das 2002 gegründete Joint Venture laufe Ende 2018 aus, hieß es. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Epigenomics-Gewinnwarnung löst Kursturbulenzen aus

Eine Gewinnwarnung von Epigenomics kurz vor dem Ende des Übernahmeangebotes aus China hat erhebliche Kursturbulenzen in der Aktie ausgelöst. Am Morgen war das Papier zunächst um mehr als 7 Prozent gefallen, nachdem das Biotech-Unternehmen aus Berlin angekündigt hatte, im laufenden Jahr erheblich weniger Umsatz zu machen als geplant. Auch der Verlust dürfte höher ausfallen als erwartet, wurde gewarnt.

Elliott will Akzo-Chairman nach gescheiterter Übernahme ablösen

Der Chemiekonzern Akzo Nobel soll sich nach dem Willen des aktivistischen Investors Elliott einen neuen Verwaltungsratsvorsitzenden suchen. Die Aktionäre seien unzufrieden damit, wie der Verwaltungsrat unter Chairman Anthony Burgmans mit dem gescheiterten Versuch der PPG Industries Inc umgegangen sei, Akzo zu kaufen. Elliott reichte deshalb bei einem niederländischen Gericht das Gesuch ein, eine Hauptversammlung bei dem Chemiekonzern einzuberufen, auf der über die Abberufung von Burgmans abgestimmt werden soll.

Campbell kauft Bioanbieter Pacific Foods für 700 Millionen Dollar

Der Suppenhersteller Campbell Soup will stärker an der wachsenden Nachfrage nach Biolebensmitteln teilhaben und übernimmt zu diesem Zweck für 700 Millionen US-Dollar die Pacific Foods. Campbell erweitert ihr Sortiment bereits seit einigen Jahren um frischere, gesündere Lebensmittel. Mit dem Zukauf beschleunige man die Bemühungen, sagte CEO Denise Morrison.

Cyberangriffe belasten auch Nahrungsmittelhersteller Mondelez

Der Nahrungsmittelhersteller Mondelez International muss wegen der Cyberangriffe der vergangenen Woche Federn lassen. Das Unternehmen geht davon aus, dass durch die Computerprobleme verursacht durch die Schadsoftware die Wachstumsrate im zweiten Quartal um mindestens 300 Basispunkte gesenkt werden dürfte. Mondelez International will deswegen im zweiten und auch im dritten Quartal "zusätzliche Einmalaufwendungen" verbuchen.

Ryanair will Europas größtes Reiseseportal werden - Magazin

Ryanair will in Europa deutlich mehr als eine Fluggesellschaft werden. Der irische Billigflieger Ryanair plant laut einem Magazinbericht, zu Europas größter Reisewebseite aufzusteigen. "Wir sind mit rund 600 Millionen Besuchern in diesem Jahr bereits die populärstes Flugseite im Internet. Und wir werden die Schwelle von einer Milliarde Besucher überschreiten", sagte Marketingvorstand Kenny Jacobs der Wirtschaftswoche.

Samsung dürfte Apple den Rang ablaufen

Samsung Electronics dürfte Apple im abgelaufenen Quartal auf Platz zwei der gewinnbringendsten Technologieunternehmen verdrängt haben. Der südkoreanische Konzern meldete, er erwarte in den drei Monaten per Ende Juni einen operativen Rekordgewinn von umgerechnet 12,1 Milliarden US-Dollar, 72 Prozent mehr als im Vorjahr.

Tesla erhält Zuschlag für Batterie-Speicheranlage in Australien

Der E-Autobauer Tesla wird in Australien die weltweit größte Lithium-Ionen-Batterie-Speicheranlage errichten. In dem 100-Megawatt-Speichersystem im Bundesstaat Südaustralien soll unter anderem die von einem ausgedehnten Netz von Windanlagen erzeugte Energie gelagert werden. Diese kann dann ins Stromnetz eingespeist werden, wenn der Bedarf steigt.

Qualcomm verschärft Streit mit Apple

Der seit Monaten schwelende Streit zwischen Qualcomm und Apple erreicht die nächste Eskalationsstufe. Der Chiphersteller will bei der US-Wettbewerbsbehörde ein Importverbot für einige iPhone- und iPad-Geräte beantragen.

