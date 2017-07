Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion folgt der Auftragsentwicklung

Die Produktion des produzierenden Sektors in Deutschland hat im Mai kräftig zugelegt und damit die Erwartungen übertroffen. Für die nächsten Monaten rechnen Ökonomen aber mit einem Abflauen der hohen Dynamik, weil die Auftragseingänge zuletzt nachgelassen haben. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet.

Französische Industrieproduktion steigt im Mai um 1,9 Prozent

Die französische Industrie hat im Mai kräftig zugelegt. Wie schon bei der deutschen Industrie übertraf der Produktionszuwachs die Erwartungen deutlich. Die industrielle Herstellung kletterte um 1,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie die französische Statistikbehörde meldete. Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,5 Prozent erwartet.

EU will faule Kredite in Bad Banks auslagern - Medien

Die EU-Kommission will den Banken in Europa die faulen Kredite abnehmen, um so Kreditvergabe und Wachstum anzukurbeln. Nächsten Dienstag wollen die EU-Finanzminister einen Aktionsplan beschließen, um die Bankbilanzen zu säubern, wie mehrere Medien berichten. Demnach sollen in den einzelnen EU-Ländern nationale Bad Banks die notleidenden Darlehen übernehmen, verbriefen und an den Finanzmärkten verkaufen.

Bank of Japan deckelt Renditen bei Staatsanleihen

Die Bank of Japan (BoJ) deckelt effektiv die Renditen bei japanischen Staatsanleihen. Damit sendete sie ein Signal an die Märkte aus, dass sie nicht länger gewillt ist, steigende Renditen zu tolerieren. Die Notenbank machte ein Angebot zum Ankauf von Staatsanleihen zu fixen Zinssätzen. Für die zehnjährige Staatsanleihen liegt dieser fixe Zinssatz bei 0,11 Prozent.

Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg von schweren Krawallen begleitet

Begleitet von heftigen Protesten hat in Hamburg offiziell das Treffen der 20 wichtigsten Industrienationen begonnen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte am Freitagvormittag zahlreiche Staats- und Regierungschefs, darunter Frankreichs Präsident Emanuel Macron und US-Präsident Donald Trump. Die G20-Chefs wollten sich zunächst zu einem sogenannten Retreat zurückziehen, also zu einem reinen G20-Treffen ohne Gäste. Mit großer Spannung wurde das Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erwartet.

EU droht Trump mit Vergeltung bei Strafzöllen für Stahl

Die Europäische Union würde auf drohende US-Strafzölle für Stahl aus Europa mit rascher Vergeltung reagieren. "Sollten die Vereinigten Staaten Zölle auf europäische Stahlimporte einführen, ist Europa bereit, sofort und adäquat zu reagieren", betonte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Freitag. Binnen zwei Tagen könnte die EU Gegenzölle beschließen, schob der Luxemburger hinterher.

Österreich gibt dem Eurofighter Typhoon den Laufpass

Österreich will auf eine neue Flotte von Kampfflugzeugen umsteigen und gibt dem Eurofighter den Laufpass. Durch den Umstieg könnten bis zu 2 Milliarden Euro eingespart werden. "Wir müssen die eskalierenden Kosten des Eurofighter unter Kontrolle bringen und die damit verbundenen enormen Kostenrisiken im Interesse des Steuerzahlers und auch in Bezug auf die anderen Branchen in den Streitkräften minimieren", sagte Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil.

GB/Industrieproduktion Mai -0,1% gg Vm; -0,2% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai PROG: +0,3% gg Vm, +0,2% gg Vj

GB/Handelsbilanz Mai Defizit 11,9 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Apr revidiert Defizit 10,6 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 10,4 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Mai PROGNOSE: Defizit 11 Mrd GBP

Schweiz/SNB: Währungsreserven Juni 693,5 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Mai 694,2 Mrd CHF

China/Währungsreserven Juni 3,057 Bill USD (Mai: 3,054 Bill USD)

China/Währungsreserven Juni stiegen um 3,22 Mrd USD zum Vormonat

Taiwan Exporte Juni +13,0% gg Vorjahr (PROG +8,8%)

Taiwan Importe Juni +3,7% gg Vorjahr (PROG +12,0%)

Taiwan Handelsbilanz Juni Überschuss 5,83 Mrd USD (PROG Überschuss 3,4 Mrd USD)

