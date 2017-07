-------------------------------------------------------------- Mehr Informationen http://ots.de/JbzjJ --------------------------------------------------------------



Gütersloh (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der neue Sozialpreis der 1871 gegründeten Großbäckerei Mestemacher trägt den Titel "GEMEINSAM LEBEN". Worum geht es? Der Öffentlichkeit sollen offene Lebensmodelle, in denen die Menschen füreinander da sind, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig fördern und demokratisch-liberal miteinander umgehen, gezeigt werden. Neue offene Lebensmodelle sind beispielsweise Großfamilien oder Mehrgenerationenhäuser. Zu gewinnen sind 4 mal 2.500 Euro Preisgeld. Es werden also vier Gewinnerinnen und/oder Gewinner ausgezeichnet. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September 2017.



Und so nehmen Sie teil: Entweder, Sie empfehlen eines der Lifestyle-Modelle: 1. Großfamilie 2. Institutionalisiertes Mehrgenerationenhaus 3. Wohngemeinschaft 4. Anderer Lifestyle-Modell-Typ (z.B. religiös-liberale Einrichtung zur Förderung von religiöser Gleichstellung oder Gentlemen's Clubs, die Frauen als Mitglieder willkommen heißen)



oder Sie bewerben sich mit einem der 4 aufgelisteten Lifestyle-Modelle persönlich als Gruppe oder Einzelperson.



Die Bewerbungsunterlagen zum Ausfüllen und Zusenden an gemeinsamleben@mestemacher.de stehen Ihnen zum Herunterladen zur Verfügung unter www.mestemacher.de/social-marketing/gemeinsam-leben Die Preisträger werden Anfang Oktober bekannt gegeben; die Preisverleihung ist am 24. November 2017. Initiatorin und Projektkoordinatorin der Auszeichnung ist Prof. Dr. Ulrike Detmers, Mitgesellschafterin der Mestemacher-Gruppe.



OTS: Mestemacher GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51886 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51886.rss2



Pressekontakt: Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers, Gesellschafterin, Mitglied der zentralen Unternehmensleitung und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe - Initiatorin MESTEMACHER PREIS GEMEINSAM LEBEN | Am Anger 16 | D-33332 Gütersloh | Tel. +49(0) 5241 8709-68 | www.mestemacher.de