BERLIN (Dow Jones)--Bei ihrem Treffen im Vorfeld des G20-Gipfels haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der chinesische Präsident Xi Jinping nicht über die umstrittenen Quoten für Elektro-Autos diskutiert. "Über dieses Thema ist nicht gesprochen worden", sagte ein Regierungssprecher am Freitag in Berlin.

Die deutsche Auto-Industrie fürchtet die strengen Vorgaben für die Einführung von Elektro-Autos im Reich der Mitte, ihrem wichtigsten Markt. Kämen sie 2018, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, könnten die deutschen Hersteller die Quote kaum erfüllen. "Wir setzen uns dafür ein, dass bei der Einführung der Regeln die ausländischen Automobilhersteller gegenüber den chinesischen Automobilherstellern nicht benachteiligt werden" ergänzte der Sprecher. Die Details der Regelungen stünden noch nicht fest. Unterhalb der Ebene von Merkel und Xi werde weiter an dem Thema gearbeitet. Die Kanzlerin und der Präsident waren am Mittwoch im Kanzleramt zusammengekommen.

Frankreich ist unterdessen bei der Zukunft des Autos vorangegangen und will ab 2040 keine neuen Benziner und Diesel mehr zulassen.

