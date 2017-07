Mit dem Verkauf seiner IT-Tochter Getronics an den strategischen Investor Bottega InvestCo erzielt Aurelius einen Rekordexit. Dank der Millioneneinnahmen hebt das Beteiligungsunternehmen seine Prognose an. Mit dem millionen-schweren Ausstieg demonstrieren die Münchner ein Mal, wie lukrativ ihr Geschäftsmodell ist. Was Anleger jetzt tun sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...