Ehe für alle dem eigenen Nachwuchs erklären, das ist kein Sandkuchen backen - Herr K. muss trotzdem beides machen. Warum knutschen mit Sören jetzt Heiratspflicht für lesbische Erzieherinnen bedeutet. Oder so ähnlich.

Die Ehe für alle kommt?… so viel ist Herrn K. klar. Am Freitag war im Bundestag ein parlamentarischer Rausch, als seien gerade deutsche Einheit, Atomausstieg, Befriedung des Mittleren Ostens und Veggie-Day auf einmal beschlossen worden. Er versteht nur noch nicht so ganz die Hintergründe, was schon deshalb blöd ist, weil er sie jetzt seinem Sohn erklären soll.Sie sitzen im Sandkasten ihres Stadtteil-Spielplatzes und simulieren Kaffeekränzchen bei Oma mit Sandkuchen, als der Sechsjährige fragt: "Warum sollen eigentlich jetzt alle heiraten, Papa?" Herr K. versucht es panisch mit einer Gegenfrage: "Wo hast du das denn her?""Das hat Maike in der Kita gesagt, die ist schwul.""Eine Kita kann nicht schwul sein.""Ist ja auch Maike, die schwul ist. Sagt Jasper." "Das heißt dann auch nicht ‚schwul', sondern ‚lesbisch'. Sag das Jasper!""Wenn Maike mit unserem neuen Erzieher Sören rumknutscht, ist sie lesbisch?""Nein, dann ist sie natürlich heterosexuell.""Iih, was ist das denn? Klingt ja krass."Herr K. würde das Betriebsklima ...

