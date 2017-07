Microsoft Deutschland verspricht sich durch die Neuorganisation des Konzerns neue Marktpotenziale.

Microsoft Deutschland will von der geplanten Neuorganisation des US-Konzerns, die auch Entlassungen vorsieht, kräftig profitieren. Mit der digitalen Transformation entstehe allein in Deutschland ein Marktpotenzial von 32 Milliarden Euro, heißt es in einer E-Mail von Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek an die Mitarbeiter. "Wir werden daran erheblich partizipieren, wenn es gelingt, Microsoft als den Partner erster Wahl zu etablieren." Vor rund einer Woche hatte Microsoft-Konzern-Chef ...

