Rund 200 Aussteller auf Europas größtem Jugendevent - Der YOU Squad feiert Premiere - erstmalig Surf Days im Sommergarten - erstes JAM FM Berlin Open - Stars beim YOU in Concert mit Mike Singer, Marcus & Martinus, Kayef u.v.m. - Neu: jup! Medienlounge - Dritte Streetdance-Meisterschaft Berlin mit 1.400 Tänzern und neuer Kategorie "DUO" - bunte Bildungswelt und 40 Firmen im Bereich Bildung.Karriere.Zukunft. - Coole Lifestyle-Neuheiten,Trendsports und Mitmachaktionen



Europas größtes Jugendevent läutet vom 7. bis 9. Juli nicht nur die Sommerferien ein, sondern trägt den Sommerstart jetzt auch im Namen. Und der Name ist Programm: Der YOU Summer Break ist die perfekte Mischung aus Entertainment, Bildung und Sport und das Event im Sommer, das kein Jugendlicher verpassen sollte. Unter dem Motto "Mitmachen. Anfassen. Ausprobieren." können Zehntausende von jungen Besuchern ihre Lieblingsbands- und Online-Stars drei Tage hautnah erleben, die aktuellsten Trends aus Lifestyle und Sport entdecken sowie ihre berufliche Zukunft planen. Rund 200 Aussteller präsentieren auf Europas größtem Jugendevent im Sommergarten und in den Hallen 21 bis 23 des Berliner Messegeländes ihre Angebote für Jugendliche.



Der YOU Summer Break schreibt mit dem YOU Squad dieses Jahr Geschichte: YOU what? Chany Dakota, Joely White, Mike Leon, Sonny Loops und der Prince of Passion sind der YOU Squad 2017. Diese fünf angesagten Mikroinfluencer aus den Bereichen Musik, Lifestyle und Sport sind die neuen Gesichter des YOU Summer Breaks und berichten anderthalb Tage live und hautnah vom Geschehen. Die fünf Stars geben dabei exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Events, übernehmen für eine Stunde Moderation und Programm beim Radiosender JAM FM oder treffen ihre Fans am Samstag beim Meet & Greet auf der JAM FM-Bühne im Sommergarten.



Chany Dakota, YOU Squad 2017: "Im Zeitalter der sozialen Medien, wie YouTube, Instagram oder Snapchat, ist der YOU Summer Break auch für uns als "Digital Natives", das perfekte Event, um Fans und Aussteller durch persönlichen Kontakt und authentische Erlebnisse anzusprechen. Europas größtes Jugendevent ist dabei so vielfältig wie unsere Fans. Wir freuen uns schon sehr auf die kommenden Tage, die spannenden Challenges und Meet & Greets".



Daniel Barkowski, Projektleiter YOU Summer Break: "Es ist großartig, dass Europas größtes Jugendevent dieses Jahr mit dem YOU Squad ein persönliches Gesicht bekommt und erstmalig von einem Team aus fünf jungen Social Media-Stars live begleitet wird. Berlin zählt zu den angesagtesten Städten, die ein perfektes Umfeld für Trends und Mikroinfluencer bieten und ein idealer Testmarkt für Aussteller sind. Mit dem YOU Squad schaffen wir Synergien, wir vergrößern nicht nur unsere Reichweite, sondern auch die unserer Aussteller und Online-Stars."



In Halle 21b im Bereich "Bildung.Karriere.Zukunft." erwartet junge Menschen eine bunte Bildungswelt, in der sich alles rund um den Start ins Jobleben und um Bildungsangebote dreht. Über 40 Arbeitgeber aus ganz Deutschland geben interessante Einblicke hinter die Kulissen der verschiedensten Ausbildungsberufe und machen die Besucher startklar für die Karriere. Premiere feiert dieses Jahr die jup! Medienlounge: Die jungen Medienmacher von jup! berichten täglich live vom YOU Summer Break und veranstalten spannende Gesprächsrunden zu verschiedenen politischen Themen mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Sport.



Bildung, gesellschaftliches Engagement und Aufklärung sind wichtige Themen auf dem YOU Summer Break. Ob Politik, Umweltschutz oder Aufklärung: Experten verschiedener Organisationen, Vereine und Unternehmen informieren interaktiv über ihre zahlreichen Angebote, darunter die Kampagne vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) "Du + Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!", die Berliner Stadtmission, Jugend gegen Aids oder die Stiftung Menschen für Menschen.



Fans und Stars feiern gemeinsam am Sonntag, 9. Juli das ultimative Konzert auf Europas größtem Jugendevent: YOU in Concert holt Stars wie Mike Singer, Marcus & Martinus, Kayef, Ado Kojo, Moritz Garth oder Faye Montana auf die Stage in Halle 23. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, verfolgt das Konzert ab 11 Uhr online auf der YOU-Website im Live-Stream.



Auf alle Sportbegeisterte wartet wieder einmal ein vielfältiges Sportangebot im Sommergarten und Halle 22b. Besucher können ihre eigenen sportlichen Skills beim Tamburello, Arrow Tag, Boxen, Skaten und zahlreichen anderen Sportarten testen oder bei den vielen Wettbewerben einfach nur mitfiebern. Profi-Gamer und eSports-Fans können sich beim ersten JAM FM Berlin OPEN virtuell austoben. An allen drei Tagen können Fußball-Zocker ihre FIFA17 Skills testen. Jeder kann mitmachen und um den begehrten Pokal und Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro spielen. Die Besucher treten dabei gegen die Top-Stars der deutschen eSports-Szene an. Deutschlands Nummer 1 und Vize-Weltmeister 2017, TimoX vom VfL Wolfsburg E-Sports, sowie STYLO, Top-FIFA-Player bei UX Gaming sind ebenfalls am Start. Deutschlands größter Outdoor- Pool sorgt im Sommergarten für jede Menge Spaß beim Ausprobieren zahlreicher Wassersportarten, wie zum Beispiel Stand-Up Paddling (SUP) oder Banana Rides. Neben dem Summer Opening der Wake-Masters finden hier auch eine große Wipe-Out Challenge und Wassersport-Action satt statt. Erstmalig können Surfaholics im Sommergarten auf der perfekten Welle reiten: Die Surf-Days sind die weltweit erste Serie mit einer aufblasbaren Surf-Station und sorgen für ein echtes Surferlebnis mitten in Berlin. Der YOU Summer Break bietet die Möglichkeit, auf einer richtigen Welle im Sommergarten zu surfen. Nicht nur Profis haben hier Spaß, auch Einsteiger können sich ausprobieren. Eine Live-Bühnenshow mit der DJ-Crew von 93,6 JAM FM sorgt gleichzeitig für den satten Sommersound. Im Rahmen der Hands-on Music Tour macht auch der Roland Truck Station auf dem YOU Summer Break und parkt seinen fetten Music-Truck im Sommergarten. Besucher erwarten Live-Performances und ein V-Drums Friend Jam Contest, bei dem Drummer gegeneinander antrommeln.



Eine Rekordbeteiligung an Tänzern erlebt die 3. Streetdance-Meisterschaft Berlin dieses Jahr: Rund 1.400 Tänzer aus ganz Deutschland präsentieren Tausenden von begeisterten Zuschauern ihr kreatives Können in Halle 21a. Neu ist die Kategorie DUO, eine Mischung aus einstudierter Choreographie und Freestyle-Elementen, bei der sich die Tänzer ganz vom Rhythmus der Musik inspirieren lassen. Der Kreativität und Individualität sind auch beim "2. Berliner Hip Pop Battle 2vs2" am Sonntagabend, 9. Juli, keine Grenzen gesetzt. Unter dem Motto "pimp YOUr style" werden Beautyfans und Fashionistas auf dem YOU Summer Break professionell gestylt, entdecken Lifestyle-Neuheiten oder nehmen an Wettbewerben rund um Outfit und Style teil: Wer die Bühnen der Welt erobern möchte oder den Einstieg in das internationale Modelbusiness sucht, sollte sich für den YOU LOOK Modelcontest 2017 (www.you.de/Besucher/News/) oder beim großen Schauspielercasting von starboxx (www.starboxx.de/) bewerben.



Auch die Online-Stars des XXLTuberDay meets YOU machen dieses Jahr wieder die Hauptstadt unsicher. Fans können Ihre Tuber-Stars am Samstag, 8. Juli ab 10 Uhr wieder live erleben und sich auf eine rund zweistündige Bühnenshow auf der YOU-Stage in Halle 23 freuen. Der YOU Summer Break holt Stars wie Aaron Troschke, AlexV, Chris Tezz, MrGamerPros, Tom2Rock, Max Oberüber, Finnleander und viele mehr nach Berlin auf das Messegelände unterm Funkturm. Bereits zum fünften Mal ist die Battle of Schools auf dem YOU Summer Break am Start. Bei der jährlich stattfindenden Street Art- und Graffiti-Meisterschaft sprayen mehr als fünf Berliner Schulen live im Sommergarten und in der Lifestyle-Halle 22a. Alle Besucher können sich in entspannter Atmosphäre und mit der Unterstützung von Profis beim Malen, Sprayen oder Sketchen kostenfrei ausprobieren.



Am Freitag, 7. Juli startet Europas größtes Jugendevent mit einem exklusiven Schulklassentag und 22 Themen-Exkursionen, bei denen Schüler die Schulbank gegen einen spannenden Tag auf dem YOU Summer Break tauschen und viel Neues dazulernen. Pädagogen können sich in der eigens für sie eingerichteten Lehrerlounge im Marshall-Haus über spezifische Angebote für Schulen informieren oder sich mit Kollegen austauschen. "Jugend musiziert" - das hieß lange Zeit nur Klassik. Am Freitag, 7. Juli treten ab 11 Uhr erstmalig vier der erfolgreichsten Pop-Bands von "Jugend musiziert" auf. Die Besucher erwartet 90 Minuten unterhaltsame Live-Musik unterschiedlicher Stilrichtungen auf der Bühne in Halle 23.



Aktuelle Fotos zum YOU Summer Break stehen hier in druckfähiger Qualität zur Verfügung: www.you.de/Presse/Pressefotos/. Die Fotos von 2016 stehen Ihnen ebenfalls unter folgender Adresse online in druckfähiger Qualität zur Verfügung: www.you.de/Presse/Pressefotos/FotosYOU2016/.



Mehr Infos zum YOU Summer Break unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt. Veranstalter ist die Messe Berlin.



