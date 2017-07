Von Stefan Lange

HAMBURG (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat zum Auftakt des G20-Gipfels an die Kompromissbereitschaft der Staats- und Regierungschefs in der Runde appelliert. Die großen globalen Herausforderungen seien bekannt und alle wüssten, "dass die Zeit drängt", sagte Merkel am Freitag bei der offiziellen Eröffnung des ersten G20-Gipfels auf deutschem Boden in Hamburg. Lösungen könnten deshalb nur gefunden werden, "wenn wir kompromissbereit sind, wenn wir uns aufeinander zubewegen, ohne aber uns - das sage ich ausdrücklich - zu sehr zu verbiegen".

"Es ist so, dass wir Unterschiede durchaus benennen können", sagte Merkel. Die Kanzlerin deutete damit an, dass in der für Samstag erwarteten Abschlusserklärung des Gipfels Differenzen durchaus möglich sind. Etwa beim Klimaschutz, bei dem die USA bekanntlich auf Abwegen sind.

"Ordentlich arbeiten"

Merkel machte auch deutlich, dass die Erklärung noch längst nicht in trockenen Tüchern ist. Aus Gipfelkreisen hieß es, dass wohl bis zur letzten Minute an dem Papier gearbeitet werden muss, das etwa zehn Seiten umfassen wird. Klar war aber auch, dass es trotz offensichtlicher Differenzen eine Abschlusserklärung geben wird.

"Wir repräsentieren hier immerhin zwei Drittel der Weltbevölkerung, vier Fünftel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, drei Viertel des Welthandels" sagte Merkel. Die Beobachter des Gipfels könnten also durchaus erwarten, "dass wir ordentlich arbeiten". Deutschland habe die Agenda entsprechend zusammengestellt.

Der Gipfel wollte sich zu den Themen Wirtschaft, Finanzen und Handel, Gesundheit, Klima und Energie beraten. Auch die Rolle von Frauen in einer globalisierten Welt sollte gesondert beraten werden. Einen weiteren Schwerpunkt hat die deutsche Präsidentschaft auf Afrika gelegt.

