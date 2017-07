Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Gewitter an den Anleihemärkten hat die Börsenanleger auf dem falschen Fuß erwischt. Die steigenden Marktzinsen werden die Aktienmärkte aber nicht langfristig belasten. Letztlich sind sie Ausdruck der Erwartung einer Normalisierung der Geldpolitik und besserer Wirtschaftsaussichten. Eine anziehende Wirtschaft wird sich schließlich in steigenden Unternehmensgewinnen widerspiegeln und die Kurse an den Börsen stützen.

Die Rendite deutscher Bundesanleihen ist über die psychologisch wichtige Schwelle von 50 Basispunkten und auf den höchsten Stand seit Anfang 2016 gestiegen. Gerade die Schnelligkeit des Anstiegs verunsichert die Anleger, hat sich doch dadurch der Renditeabstand zwischen Anleihe- und Aktienmarkt schlagartig eingeengt, wodurch zumindest relativ betrachtet die Attraktivität der Anlageklasse Aktie an Wert verloren hat.

Zeitenwende in der Geldpolitik rückt näher

Hintergrund der steigenden Anleihezinsen ist die nahende Zeitenwende bei der Geldpolitik. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im September den Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm bekannt geben wird. Die US-Notenbank ist deutlich weiter: Sie könnte im gleichen Monat mit dem Abbau ihrer während der Finanzkrise aufgeblähten Bilanz beginnen. Zwar werden die Zentralbanken bei ihrem Ausstieg so behutsam wie möglich vorgehen. Ganze ohne Verspannungen an den Finanzmärkten wird der Exit aber nicht über die Bühne gehen.

In diesem Zusammenhang könnte die Anhörung von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch spannend werden. Nicht nur erhoffen sich die Anleger weitere Details zur geplanten Bilanz-Schrumpfung. Spannend wird auch, ob Yellen am Zinserhöhungspfad der US-Notenbank festhält. Hier liegen die Erwartungen der US-Notenbank und der Finanzmärkte bislang weit auseinander - während die Fed vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht stellt, sind am Markt bislang nur zwei Schritte eingepreist.

Sollte Yellen an den Fed-Projektionen festhalten, könnten die Anleihemärkte nach ihren Ausführungen erneut einen Schwächeanfall erleiden, was die Renditen weiter nach oben triebe. Dies dürfte dann eine neue Verkaufswelle an den Börsen auslösen. Nicht auszuschließen, dass dabei das nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen im DAX gerissene Gap bei rund 12.100 Punkten geschlossen wird - eine schmerzhafte, letztlich aber verkraftbare Korrektur.

Erholung im Euroraum spricht gegen Crash

Gegen einen echten Einbruch an den Börsen spricht die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone. Die Volkswirte sind gerade dabei, ihre Wachstumsschätzungen nach oben zu schrauben. Die zuletzt gestiegenen Anleiherenditen sind nicht nur Ausdruck der Erwartung eines geldpolitischen Wechsels, sondern bringen auch die Hoffnung auf bessere wirtschaftliche Zeiten im Einheitsraum und damit verbunden höhere Inflationszahlen zum Ausdruck.

Für die Börsen können das keine schlechte Nachrichten sein. Die Unicredit schätzt, dass ihr um 0,3 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent angehobenes Wachstumsziel für 2017 zu einem Anstieg der Gewinnschätzungen (12-Monats-Forward) im Euro-Stoxx-50 um 8,9 Prozent führen wird. Steigende Unternehmensgewinne sollten den Aktionären in Form höherer Dividenden zu Gute kommen, was wiederum den Renditeabstand zwischen Aktien und Anleihen einengen dürfte. Damit schlösse sich der Kreis wieder.

