Der Computervirus Petya hat mehr Schaden als gedacht angerichtet - Unternehmen wie der Kosmetikhersteller Beiersdorf und die Reederei Maersk sind betroffen. Manche Produktions-Bänder stehen immer noch still.

Die Bedrohung für deutsche Unternehmen durch den Computervirus Petya ist nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) größer als bislang angenommen. "In einigen Unternehmen in Deutschland stehen seit über einer Woche die Produktion oder andere kritische Geschäftsprozesse still", erklärte BSI-Präsident Arne Schönbohm am Freitag.

"Hier entstehen Schäden in Millionenhöhe - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...