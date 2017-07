Schalttechniken für die AC/DC- und DC/DC-Leistungswandlung erzeugen zwangsläufig ein gewisses Maß an Ausgangsrauschen, das durch Filternetzwerke verringert werden muss, um praktische und auch gesetzliche Grenzwerte zu erfüllen. Wechselrichter, die einen Wechselstromausgang in Motorantrieben und unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) bereitstellen, benötigen ebenfalls eine Rauschfilterung, um den gewünschten AC-Ausgang so sauber wie möglich bereitzustellen.

Rauschen auf akzeptable Werte reduzieren

Für Gleichstrom beschreibt Bild 1 den Ausgangsfilter eines Durchfluss- oder Abwärtswandlers mit L1 und C1 als Energiespeicher, um die nach dem Transformator gleichgerichtete Signalform auf einen Nenngleichstrom zu mitteln. L1 ist so bemessen, dass ein bestimmter Spitze-Spitze-Rippelstrom für eine feste Schaltfrequenz und einen festen Tastgrad vorliegt. Dieser Strom fließt durch den äquivalenten Serienwiderstand (ESR) von C1, der die erforderliche maximale Ausgangsrippelspannung erzeugt. Die Ladekondensatoren und äquivalente Serieninduktivität (ESL) des Bauteils erzeugen ebenfalls einen Spannungsabfall - normalerweise dominiert jedoch der ESR. L1 muss den Volllast- und Spitzenrippelstrom ohne magnetische Sättigung übergeben und ist daher meist ein großes Bauteil, das einen Kern aus ...

