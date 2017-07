Durch Investitionen in Höhe von mehr als 18 Mio. Euro wird Map Ta Phut das oleochemische Zentrum für Forschung und Entwicklung (F&E), Engineering, Projektabwicklung und technologische Entwicklungsdienstleistungen innerhalb von Thyssenkrupp.

Dr. Peter Feldhaus, CEO Thyssenkrupp Industrial Solutions: "Thailand ist für uns ein Schlüsselmarkt in Asien und wir sind stolz auf unsere lange Tradition in diesem Land. Mit den Investitionen in das Oleochemie-Zentrum stärken wir die Rolle des Standortes als eine unserer globalen Engineering-Drehscheiben."

Wertschöpfungskette vereint an einem Standort

Map Ta Phut bietet die komplette Wertschöpfungskette an einem Standort: von der Engineering- und Projektabwicklungs über Laboratorien und Pilotanlagen bis hin zur Produktentwicklung. Basis hierfür sind die Produktionstechnologien für Alkoxylierung, Veresterung und Aminierung des in Singapur ansässigen Unternehmens Inventa, das Thyssenkrupp im Jahr 2015 erworben hat.

