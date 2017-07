Knapp zwei Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals bei Volkswagen und der Konzerntochter Audi ist erstmals in Deutschland ein Manager verhaftet worden. Die Münchner Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag, dass am Montag ein ehemaliger Audi-Mitarbeiter wegen des Verdachts des Betrugs und der unlauteren Werbung festgenommen worden sei und...

