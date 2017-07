Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Juni leicht auf 4,4 Prozent gestiegen. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit.

Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 222.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Beobachter hatten nur mit rund 179.000. neuen Stellen gerechnet. Insgesamt waren dem Ministerium zufolge im Juni rund sieben Millionen Menschen in den USA arbeitslos. Im Mai hatte die US-Arbeitslosenquote bei 4,3 Prozent gelegen.