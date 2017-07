Frankfurt - ln der ersten Jahreshälfte 2017 wurden mehr als 200 Mrd. Euro am Primärmarkt für Euro-Corporate Bonds begeben - so viel wie in keinem anderen ersten Halbjahr, so die Analysten der Helaba.Die Analysten würden glauben, dass insbesondere die Anzeichen für eine Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik der EZB zu einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte beitragen würden.

