Der amerikanische Energiekonzern Northwest Natural Gas Company (ISIN: US6676551046, NYSE: NWN) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 47 US-Cents ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,88 US-Dollar ausbezahlt. Im Oktober 2016 erhöhte das Unternehmen die Dividende das 61. Jahr in Folge von 46,5 Cents auf 47 Cents vierteljährlich. Die Dividende wird am 15. August 2017 ausgeschüttet (Record date: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...