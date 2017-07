Hamburgs Innensenator Grote hat für seine Polizei in anderen Bundesländern Unterstützung angefordert. Obwohl weniger Gewalttäter als erwartet in der Stadt sind, ist die Lage eskaliert. Dazu hat die Polizeitaktik beigetragen.

Die Polizei steht beim G20-Gipfel vor einer paradoxen Situation: Es sind weniger Gewalttäter nach Hamburg gekommen als befürchtet - und dennoch kommt die Polizei so schlecht gegen die Vorfälle an, dass Innensenator Andy Grote (SPD) einen Hilferuf ins gesamte Bundesgebiet geschickt hat. Im Laufe des Tages sollen weitere Polizeikräfte nach Hamburg kommen - zu den 20.000 bereits mobilisierten Kräften.

"Wir sehen ein hohes Maß extrem gewalttätiger Menschen", sagte Grote bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag. Er sprach von einer "Spur der Verwüstung durch Teile von Altona". Tatsächlich war in der Haupteinkaufsstraße in dem Stadtteil am Morgen kaum ein Schaufenster heil. Eine zweistellige Anzahl von Autos brannte am Bahnhof Altona und auf der noblen Elbchaussee. Dabei nennt die Polizei nun eine Zahl von 3.500 gewaltbereiten Aktivisten - statt befürchteter 8.000. Die Lage war am Freitagmorgen dennoch nicht unter Kontrolle. Immer wieder kam es zu Blockaden in der Demonstrationsverbotszone - und zu Gewalt gegen Beamte und Gegenstände.

Mit eine Ursache dafür ist offenbar die Polizeistrategie bei der Demonstration "Welcome to hell" am Vorabend. Die Polizei stoppte den Marsch bereits nach wenigen Metern, weil sich Menschen im sogenannten "Schwarzen Block" vermummt hatten. Eine Prinzipienfrage: "Vermummung ist eine Straftat, die dazu dient, bei weiteren Straftaten nicht erkannt zu werden. Deshalb gehen Veranstaltungen, die vermummt sind, in Hamburg nicht los", sagte Grote. Es sei in den Gesprächen mit den Veranstaltern nicht gelungen, die Vermummung aufzulösen. Tatsächlich waren am Vorabend nur vereinzelt noch Vermummte zu sehen, als die Polizei einschritt.

Die Beamten schafften es jedoch ...

