BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesländer mit größerer Automobilindustrie haben von den Herstellern die rasche und für die Kunden kostenfreie Nachrüstung älterer Diesel-Modelle verlangt. "Wir wissen, dass wir durchaus kurzfristig reagieren müssen bei der Luftreinhalteproblematik beim Diesel", sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil bei einem Treffen mit seinen Kollegen aus Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg in Berlin.

Die Ministerpräsidenten machten gemeinsam deutlich, dass sie eine Nachrüstung auf "Kosten der Industrie und nicht der Autobesitzer" erwarten. Die Details dazu soll der nationale Nachrüstgipfel am 2. August bringen, zu dem die Bundesregierung die Hersteller und die Länder eingeladen hat. Mittels Softwareupdate für die Motorensteuerung sollen die Fahrzeuge annähernd auf die modernste Schadstoffklasse Euro 6 gebracht werden.

Bisher bietet Deutschlands mächtigste Industrie lediglich an, die Kosten für die Entwicklung der Software zu übernehmen. Bei den Kosten für das Aufspielen des Updates in den Werkstätten von anvisiert 3 Millionen Dieselautos mit der Schadstoffklasse Euro 5 ziert sich die Industrie noch.

Auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) besteht auf der vollen Kostenübernahme durch die Konzerne. Er will sogar noch ältere Selbstzünder mit der Schadstoffklasse Euro 4 nachrüsten lassen, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. In zahlreichen deutschen Städten drohen ansonsten Diesel-Fahrverbote, auch in den Metropolen München, Hamburg und Stuttgart.

Zusätzlich zur Nachrüstung drängt die Bundesregierung laut Medienberichten auf zusätzliche Beschlüsse zur Verbesserung der Luftqualität in den Städten. Dazu sollen Staat und Regierung gemeinsam einen Fonds in dreistelliger Millionenhöhe ausstatten, um den Verkehr durch Aufbau digitaler Leitsysteme flüssiger zu machen.

July 07, 2017

