Die Wertpapiere des Onlinemode-Händlers Zalando befinden sich seit dem Börsendebüt in einem klaren Aufwärtstrend und konnten ihren Wert bisher nahezu verdoppeln. Kurzfristig dominiert aber eine leichte Korrektur, die sich mittlerweile auf einem wichtigen Unterstützungsniveau eingefunden hat und bald wieder steigende Kursnotierungen folgen könnten.

Der stetige Aufwärtstrend seit dem Börsendebüt im Oktober 2014 führte die Kursnotierungen des Onlinemode-Händlers bis vor wenigen Wochen auf ein Verlaufshoch von 45,48 Euro aufwärts und damit erneut an die obere Trendkanalbegrenzung. In diesem Bereich kam es kurzfristig zu Gewinnmitnahmen, die sich auf eine untergeordnete Trendlinie um 38,81 Euro ausgebreitet haben - dieser Bereich sorgte in den vergangen Handelstagen für eine kleine Stabilisierung.

Daher wäre es möglich, dass genau an dieser Stelle nun eine nachhaltige Trendwende einsetzt und bei entsprechender Kaufkraft der Marktteilnehmer dem Wertpapier wieder zu einem Aufwärtsschub zur Oberseite verhilft. ...

