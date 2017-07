Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Do 14.09.2017 | 23:30 | Das Erste



Michael Kessler dreht für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) aktuell die erste Staffel seiner neuen, satirischen Mockumentary-Serie "Meine heile Welt". Die erste Folge läuft am 14. September 2017 um 23.30 Uhr im Ersten. Drei weitere Ausgaben folgen im wöchentlichen Abstand.



Die Deutschen arbeiten viel und hart - aber der Feierabend gehört ihren Hobbies und Passionen. Die sind so vielschichtig wie Deutschlands Regionen selbst. Für "Meine heile Welt" taucht Michael Kessler in vier verschiedenen Rollen in vier reale Freizeit-Welten ein - humorvoll und charmant. Ob Gartenliebhaber, Schlager-Fan, Chor-Sänger oder Hundenarr - jede Folge spielt in einer anderen Hobby-Welt, in einem anderen Teil Deutschlands. Auf liebevoll-skurrile Art kämpfen Kesslers Figuren in ihren heilen Welten leidenschaftlich für ihre Träume. Sie wollen mit ihrem Garten oder dem Königspudel Wettbewerbe gewinnen, ihren Lieblings-Star treffen oder auf dem Chorkonzert entdeckt werden. Sie wollen einmal im Leben im Rampenlicht stehen - auch wenn sie keine Gewinner-Typen sind. Wird es ihnen gelingen?



In der vom rbb in Auftrag gegebenen Pilotfolge von "Meine heile Welt", die im vergangenen Jahr erfolgreich im "Ersten" lief, kämpfte Michael Kessler bereits in der Rolle des Installateurs "Baggi" als Live-Action-Rollenspieler um das mythische Fantasy-Königreich "Thandrien". "Meine heile Welt" wird von HPR Bild & Ton GmbH im Auftrag des rbb produziert. Pressekontakt



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: rbb Presseteam Tel 030 / 97 99 3 - 12 100 rbb-presseteam@rbb-online.de