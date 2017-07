Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-07 / 14:27 Hamburg, 7. Juli 2017. Nach einem Jahr Pause kehrte "Die Bachelorette" Mitte Juni wieder auf den TV-Bildschirm zurück. MediaAnalyzer hat in Kooperation mit Survey Sampling International zur Staffelhalbzeit über 300 weibliche Fans der Kuppelshow gefragt, wer ihr Favorit ist und die letzte Rose von der diesjährigen Bachelorette Jessica Paszka erhalten sollte. Drei Rosenkavaliere liefern sich dabei ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Außerdem: Was machen die Zuschauerinnen in der Werbepause? Und: Wissen die Fans eigentlich, welche Marke die aktuelle Staffel präsentiert und sich daran macht, Amarula aus den Köpfen zu verdrängen? Die 27-jährige Jessica Paszka steht im Mittelpunkt der diesjährigen Staffel. Die Studienteilnehmerinnen haben die Bachelorette anhand verschiedener Eigenschaften bewertet. Das herausstechende Merkmal ist ihre Attraktivität (77%). Sie wirkt außerdem sympathisch (58%) und romantisch (54%). Andererseits sind die Werte für echt (38%), bodenständig (38%) und glaubwürdig (37%) deutlich schwächer. Das dürfte unter anderem auch in der bisherigen TV-Vita von Jessica Paszka begründet sein: 2014 war sie selbst noch Kandidatin bei "Der Bachelor" und nahm anschließend bei "Das perfekte Promi-Dinner" teil. Es folgten weitere TV-Auftritte bei "mieten, kaufen, wohnen" und "Promi-Big-Brother". Zwischendurch wurde sie vom Magazin taff bei diversen Schönheitsoperationen begleitet. Dieser Karriereweg deutet nicht unbedingt darauf hin, dass die Bachelorette trotz gegenteiliger Beteuerungen wahrhaftig auf der Suche nach der großen Liebe ist. Aber darum geht es den Zuschauerinnen der Sendung auch gar nicht. Für sie ist "Die Bachelorette" vor allem witzige Fernsehunterhaltung (27%), bei der sie die Abgründe menschlichen Verhaltens (9%) studieren können, wenn sich zwanzig junge Männer um eine Frau balzen und sich dabei zum Affen machen oder - ganz unmännlich - anzicken (9%). Kurz: Es geht ihnen vor allem ums Lästern. Doch den Fans der Sendung gefällt nicht alles. So bemängeln sie, dass die Situationen teilweise gestellt und übertrieben wirken (17%) und die Kandidaten eingebildet und dumm sind (14%). Das wiederum ist eine Nebenwirkung, die die Fans der Sendung verschmerzen, so lange sie dabei attraktive und sehr oft halbnackt posierende Männer sehen können (11%). Und von denen gibt es in dieser Staffel eine ganze Menge. Drei von ihnen stehen bereits zur Halbzeit ganz oben in der Gunst der Zuschauerinnen: Top-Favorit ist der 24-jähriger Werkzeugmechaniker Arnold, der insgesamt 20% aller Stimmen auf sich vereinen konnte. Bei den Single-Frauen steigt sein Wert sogar auf 23%. Dahinter folgen der amtierende "Mister Rheinland Pfalz" Marco (total: 15%, bei Singles: 22%) und Schlagzeuger David (total: 14%, bei Singles: 14%). Erstaunlich: Unter den Zuschauerinnen, die in einer Partnerschaft leben, stürmt Fitnesstrainer Sebastian auf Platz 2 (16%). Ob die Bachelorette Jessica am Ende einen ähnlichen Geschmack zeigt, werden die kommenden Folgen zeigen. Für RTL ist "Die Bachelorette" nicht einfach nur eine Unterhaltungssendung, sondern vor allem ein Format, das ein Millionen-Publikum anlockt und lukrative Werbeplätze bietet. Die befragten Bachelorette-Fans nutzen die Werbepause, um zwischendurch im Internet zu surfen (42%) oder zum Kühlschrank zu gehen (39%). Bei über der Hälfte der Befragten läuft die Werbung nebenbei weiter (53%), lediglich 31% schalten ganz bewusst um. Bei ungefähr zwanzig Werbespots pro Werbepause reicht die Zeit für die überwiegende Mehrheit (71%) aus, um zur Toilette zu gehen. Spätestens zum Abschluss des Werbeblocks, wenn im Presenter-Spot angekündigt wird, dass es jetzt weiter geht mit der Bachelorette, sind alle wieder vor dem Fernseher. Aber wissen die Fans eigentlich, welche Marke die aktuelle Staffel präsentiert? Neun von zehn Befragten geben zu, die präsentierende Marke nicht zu kennen. Und selbst bei den 11%, die sich sicher sind, von wem die Sendung präsentiert wird, antwortet nur ein Viertel korrekt mit Fiat 500. Die Verwechslung mit Amarula ist groß aber auch nahe liegend, denn Amarula sponsert das Bachelor-Original bereits seit 2012 und konnte damit auch die Bekanntheit und den Absatz steigern. Ob es Fiat gelingen wird, einen ähnlichen Effekt zu erzielen, bleibt abzuwarten. Zwar setzt sich der Presenter-Spot am Ende des Werbeblocks bereits jetzt schon sehr gut durch (71% ungestützte Werbeerinnerung), jedoch fehlt dem Spot eine enge inhaltliche Verbindung zur Sendung, wie es Amarula so gut gelungen ist. Neben Fiat nutzen aber auch andere Marken das Umfeld der Bachelorette, um ihre Zielgruppen zu erreichen. MediaAnalyzer hat als Spezialist für Werbewirkungsforschung die Wirkung von zwölf TV-Spots untersucht. Testsieger war der Spot von Tchibo Cafissimo (Score: 76%), gefolgt von den Damenrasierer-Spots von Wilkinson (66%) und Nivea (60%). Schlusslichter sind die Zahnpasta-Spots von Blend-a-med (28%) und Sensodyne (15%). Weitere Details zur Werbewirkung dieser Spots werden demnächst veröffentlicht. Link zur Studie: http://www.mediaanalyzer.com/aktuelles/die-bachelorette-wie-show-und-werbeum feld-auf-die-zielgruppe-wirken/ *Über MediaAnalyzer* Die MediaAnalyzer Software & Research GmbH ist eines der führenden Online-Marktforschungsinstitute für Werbe-wirkung und Zielgruppen. Das im Jahr 2003 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg und New York sowie Repräsentanzen in Europa und Südostasien ist weltweit am Markt aktiv. Mit Erfahrungen aus über 5.000 Werbemitteltests verfügt MediaAnalyzer als Spezialist für Werbewirkungsforschung über eine umfangreiche Benchmark-Datenbank. Das patentierte Tool AttentionTracking und EmotionTracking liefern den Kunden in Kombination mit einer Online-Befragung genaue Einblicke in die Wirkung ihres Werbemittels. *Über Survey Sampling International* Mit seiner 40-jährigen Erfahrung und Tradition, ist SSI der weltweit führende Anbieter von Datenerhebung und Technologie für die umfragebasierte Verbraucher- und B2B-Marktforschung. Durch die globale Präsenz und methodische Vielfalt erreicht SSI Befragungsteilnehmer in über 90 Ländern via Internet, Festnetztelefon, Mobil-/Wireless-Anschlüsse und Mixed Access. Neben Stichproben-Dienstleistungen bietet SSI auch Fragebogenberatung, Program-mierung und Hosting, Datenaufbereitung, Echtzeit-Reporting und CATI an. Erfahren Sie mehr über SSI unter www.surveysampling.com [1]. *Pressekontakt:* MediaAnalyzer Software & Research GmbH Andreas Böttcher Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg Tel.: +49 (0)40 86 68 93 16 E-Mail: boettcher@mediaanalyzer.com Web: www.mediaanalyzer.com [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: MediaAnalyzer Software & Research GmbH Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2017-07-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 