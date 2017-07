Die Märkte hängen noch immer an den Lippen der Zentralbanker. Und die signalisieren vorsichtig ein Ende der expansiven Geldpolitik. Die ersten Auswirkungen sind bereits messbar und Fondsmanager reagieren auf den jüngsten Abverkauf bei Staatsanleihen.Investoren kehrten Staatsanleihen in den vergangenen Tagen den Rücken zu. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen schoss am Donnerstag zeitweise auf 0,58 Prozent nach oben - der höchste Wert seit anderthalb Jahren -, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein 2-Monatshoch von 2,39 Prozent. Der Grund: In die aktuellen Sitzungen der US-Notenbank Fed und der EZB. US-Fed-Chefin Janet Yellen will trotz niedriger Inflation an ihrer Zinswende festhalten und auch die aufgeblähte Bilanz der Fed abbauen.

