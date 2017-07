Weiterstadt (ots) -



- Neue Mitglieder im SKODA Club: 26 SKODA Partner schnitten beim Händlerwettbewerb in puncto Absatz, Service und Kundenzufriedenheit überdurchschnittlich gut ab - Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland, würdigt starkes Engagement und große Leidenschaft der Händler - Sieg in Sonderkategorie ,Kundenzufriedenheit' für die SKODA Autohäuser Heinrich Thomas GmbH & Co. KG aus Bonn-Beuel sowie Jäger und Keppel GmbH in Speyer - Importeur lud Gewinner zur Siegerehrung nach Köln und zum Tour de France-Besuch ein



Die Sieger des Händlerwettbewerbs von SKODA AUTO Deutschland stehen fest. 26 Betriebe haben sich im vergangenen Jahr in puncto Vertrieb, Service und Kundenzufriedenheit mit besonders herausragenden Ergebnissen profiliert. Im Rahmen der Siegerehrung in Köln zeichnete Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland, die besten SKODA Händler der Republik für ihre Top-Leistungen aus. Die Gewinner dürfen sich unter anderem über die Mitgliedschaft im SKODA Club freuen.



"Die deutschen SKODA Händlerbetriebe tragen mit ihrem starken Engagement und großer Leidenschaft entscheidend zum Erfolg von SKODA bei. Im direkten Kontakt mit den Kunden prägen sie das positive Image unserer Marke jeden Tag aufs Neue und bilden gemeinsam mit der attraktiven Modellpalette eine tragende Säule unserer Wachstumsstrategie", betonte Frank Jürgens bei der Siegerehrung und lud die 26 Gewinner nach dem Galaabend in Köln zum Besuch des Tour de France-Starts in Düsseldorf ein. SKODA unterstützt das bekannteste Radrennen der Welt zum 14. Mal als offizieller Partner und Fahrzeugpartner.



Bewertet wurde beim diesjährigen Händlerwettbewerb neben dem Vertriebs- und Servicebereich insbesondere auch die Kundenzufriedenheit. Hierfür hat SKODA AUTO Deutschland erneut eine Sonderkategorie ausgeschrieben und damit unterstrichen, welche Bedeutung die Marke engen Kundenbindungen beimisst. Den Sieg in dieser Extrawertung teilten sich das SKODA Autohaus Heinrich Thomas GmbH & Co. KG aus Bonn-Beuel sowie das in Speyer ansässige SKODA Autohaus Jäger und Keppel GmbH. Beide Händlerbetriebe haben in den kundenbezogenen Vertriebs- und Service-Kernthemen mit erstklassigen Ergebnissen überzeugt.



Der Sieg zahlt sich für Deutschlands beste SKODA Händler des Jahres aus: Neben der Aufnahme in den exklusiven SKODA Club umfasst das Dankeschön der Marke auch ein individuelles Werbemittelpaket, mit dem sich die prämierten Autohäuser als ,Ausgezeichneter SKODA Partner' in Szene setzen können. Hinzu kommen aufmerksamkeitsstarke Glückwunsch-Werbeanzeigen in der regionalen Tagespresse und umfassende Unterstützung bei der Qualifizierung des Mitarbeiterteams.



SKODA AUTO Deutschland dankt den 26 SKODA Club Mitgliedern 2017: (nach Orten in alphabetischer Reihenfolge)



- Autom. Christian Günther GmbH, Ammern / Mühlhausen - Auto Weißdorn GmbH, Aufhausen - Vossiek, Gelder & Sorg GmbH & Co. KG, Bad Kissingen - Auto Götz GmbH, Beilngries - Autohaus Wagner & Sohn e.K., Bernburg - Auto Point GmbH, Annaberg-Buchholz - Autohaus Ostermaier GmbH, Eggenfelden - Autozentrum Nord GmbH, Flensburg - Autohaus Brinker GmbH, Gütersloh-Isselhorst - Rindt & Gaida GmbH, Hemmingen - Auto-Center Weber GmbH & Co. KG, Leipzig-Lindenthal - Rhein-Wupper Automobile VZL GmbH & Co. KG, Leverkusen - müller-macht's GmbH, Losheim am See - Autohaus Plaschka GmbH, LuÌ^neburg - Autohaus A. Geißenhöner GmbH, Meiningen - Autohaus Frank Voigt GmbH, Oldenburg - Autohaus Liebe, Sondershausen - Autohaus Eckstein Inh. Alfred Fölsche, Sonneberg - Autohaus Preuss, GmbH Wismar - Autohaus-Daniel, Kritzow / Wismar-Ost - SKODA Zentrum Wolfsburg GmbH - Spindler GmbH & Co. KG, Würzburg - Autocenter Rußler GmbH, Zeulenroda-Triebes - Autohaus Riehl GmbH, Zerbst - Heinrich Thomas GmbH & Co.KG, Bonn-Beuel (Sonderkategorie Kundenzufriedenheit) - Jäger und Keppel GmbH, Speyer (Sonderkategorie Kundenzufriedenheit)



