Hamburg (ots) - Mit der FORENSIC CLOUD® von PAN AMP können Cybercrime basierte Vorfälle intelligent und effizient aufgeklärt werden. So können erstmals bei Cybercrime-Vorfällen Mitarbeiter sofort mit den neusten forensischen Technologien mit der Aufklärung beginnen und bei Bedarf forensische Experten zur Aufklärung hinzuziehen.



Anwender profitieren von der Möglichkeit, künstliche Intelligenz in die Aufklärung des Vorfalles einzubinden und werden dabei jederzeit über den aktuellen Stand der Aufklärung informiert.



Die Hochsicherheitsumgebung der FORENSIC CLOUD® ermöglicht eine maximale Mobilität und Produktivität, da auch global verteilte Arbeitsgruppen koordiniert und aktuelle Ergebnisse auf jedem eingebundenen Endgerät zur Verfügung gestellt werden.



Mit intelligenten Technologien, dem fallspezifischen Management und dem Expertenwissen von erfahrenen IT-Forensikern leistet die FORENSIC CLOUD® eine frühzeitige Erkennung von Cybergefahren und die Analyse zu relevanten Daten im Internet und DEEP INTERNET®.



Mit der FORENSIC CLOUD® rüsten sich Unternehmen präventiv gegen Cybergefahren. Vertrauen Sie dem Marktführer für intelligente forensische Technologien und Leistungen auf Ihrem Weg in eine sichere Zukunft.



Weitere Informationen zur FORENSIC CLOUD® stehen online unter http://panamp.de zur Verfügung.



OTS: PAN AMP AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/31605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_31605.rss2



Pressekontakt: PAN AMP AG Hamburger Straße 11 22083 Hamburg Internet: panamp.de Telefon: +49 [0]40 553002-0