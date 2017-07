Von Stefan Lange

HAMBURG (Dow Jones)--Zwei Drittel der Deutschen halten den G20-Gipfel einer Umfrage zufolge für unverhältnismäßig. Der Deutschlandtrend von Infratest Dimap wurde vor dem Gipfel erhoben, mit dem Start des Treffens am Freitag dürfte sich die Zahl der Skeptiker noch einmal erhöht haben. Dies vor allem bei der Hamburger Bevölkerung, deren Stadt sich angesichts des Gipfels im Ausnahmezustand befindet.

Wer es sich leisten konnte, hatte die Elbmetropole vor Gipfelstart für einen Kurzurlaub schon verlassen. Die anderen mussten gesperrte Straßen, gestrichene Busverbindungen und teils weite Umwege zu Fuß in Kauf nehmen. Selbst S-Bahnen fuhren zeitweise nicht, Taxen waren Mangelware, und wer eins ergatterte, stand dann in einem der zahlreichen Staus.

Mit Übereifer

Dass für ein Treffen diesen Ausmaßes Straßen gesperrt werden müssen, steht außer Frage. Die Hamburger übertrieben es nach Einschätzung vieler Beobachter jedoch. So wurden und werden für die Anfahrt zu den Hamburger Messehallen bis zu fünf verschiedene Routen freigehalten, damit die Delegationen ungehindert an- und abreisen können. Viele Straßen sind deshalb meistens unnötig menschenleer.

Laut Deutschlandtrend wissen 46 Prozent der Befragten gar nicht, was der Gipfel eigentlich bewirken soll. Eine angesichts der dürren Agenda und der vielen Streitpunkte durchaus berechtigte Skepsis.

Noch muss das Ende des Treffens am Samstag abgewartet werden, doch es dürfte lediglich darum gehen, Schadensbegrenzung zu betreiben und nicht hinter die zuletzt gefassten Beschlüsse zurückzufallen, wie es der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, durchaus treffend zusammenfasste.

Scheibchenweise Krawall

Der Sinn des Gipfeltreffens darf vorsichtig angezweifelt werden, die Wahl des Standorts auf jeden Fall. Hamburg mit seinen vielen vergleichsweise engen Straßen ist unüberschaubar und schwer zu kontrollieren. Die vielen Tausend Demonstranten machten sich das zunutze und gingen in einer Art Guerillataktik vor.

Gruppen von mehreren hundert Menschen tauchten mal hier, mal dort auf und hielten die Polizei so auf Trab. Die Beamten hetzten von einem Ort zu anderen, bis in die späte Nacht ging das Katz- und-Maus-Spiel, begleitet von Sirenengeheul und Hubschrauberlärm, um dann am Freitagmorgen um etwa 6 Uhr wieder zu beginnen.

Es gab in der Vergangenheit schon bessere Gipfelorte. Das mexikanische Los Cabos zum Beispiel, wo eine Ferienhochburg an der Südküste in eine Art Festung umgewandelt wurde. Das Areal bildete eine Halbinsel, die G20-Teilnehmer waren unter sich, die Bevölkerung blieb unbehelligt.

Notstand möglich?

In Hamburg hielt sich am Freitag hartnäckig das Gerücht, der Senat müsse angesichts der Krawalle den Notstand ausrufen. Bestätigt wurde das von der Polizei nicht - aber auch nicht dementiert. Kanzlerin Angela Merkel jedoch würde sicherlich alles tun, um genau das zu verhindern. Die Schlagzeile "G20 löst Notstand in Hamburg aus" würde den Gipfel komplett überschatten und auch am Ruf der Kanzlerin kratzen.

Merkel würde sich dann wünschen, es so wie die Chinesen im vergangenen Jahr gemacht zu haben. Beim G20-Gipfel in Hangzhou wurde kurzerhand die gesamte Wohnbevölkerung im und rund um den Veranstaltungsort für ein paar Tage ausquartiert. Das war höchst undemokratisch. Aber es gab zumindest keine blutigen Nasen.

