Heilbronn (ots) - Thomas Strobl, CDU-Bundesvize und baden-württembergischer Innenminister, sagte der "Heilbronner Stimme" (Samstag) zu den Krawallen beim G20-Gipfel in Hamburg: "Die Gewalt linksautonomer Chaoten in Hamburg geht gar nicht. Gewalt ist niemals ein politisches Statement. Die Demonstrationsfreiheit ist ein hohes Gut - aber friedlich und im Rahmen der Verfassung. Wer das Demonstrationsrecht für Gewaltaktionen unterwandert ist im Kern ein Feind der Demokratie. Die Polizei arbeitet mit großer Umsicht für einen gewaltfreien G20-Gipfel und dafür, dass friedliche Demonstrationen möglich sind. Umso schlimmer ist daher auch, dass gestern Nacht 23 Polizisten aus Baden-Württemberg verletzt wurden. Mein Dank gilt daher besonders den baden-württembergischen Polizisten, die noch bis Sonntag die Hamburger Kollegen unterstützen."



