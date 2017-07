Zuletzt kamen viele Tech-Werte wie beispielsweise auch Apple etwas unter Druck. Apple befindet sich charttechnisch zwar noch im Aufwärtstrend, aber der Wert ist mittlerweile deutlich angeschlagen. Auf was man in der näheren Zukunft bei diesem Wert achten muss, erfahren Sie hier von Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Tesla, First Sensor, Samsung SDI und FACC. Das komplette Interview finden Sie HIER.