Im TSI-Wochenupdate wird ein Rundblick auf das Börsenklima weltweiter Leitindizes geworfen. Die Weltmärkte wackeln und auch die BRIC-Staaten gaben zuletzt Anlass zur Sorge. In der Wissensecke wird die These untersucht, inwiefern Aktien, die eine lange Trendphase des Gesamtmarkts angeführt haben, als erste wenden (etwa Amazon zu Zeiten der Dotcom-Blase oder die Banken vor der Finanzkrise) - und ob das aktuell wieder der Fall ist. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "TSI Gold", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.