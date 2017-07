Von Jeffrey Sparshott

WASHINGTON (Dow Jones)--Der US-Arbeitsmarkt zeigt im Juni überraschende Stärke. Private Unternehmen und der Staat schufen insgesamt 222.000 Stellen, wie das US-Arbeitsministerium berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Stellenzuwachs um 174.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden spürbar nach oben revidiert: Das Ministerium meldete für Mai nun ein Stellenplus von 152.000 (vorläufig: 138.000). Für April stieg die Zahl auf 207.000 (vorläufig: 174.000) Jobs. Kombiniert bedeutet das eine Aufwärtsrevision um 47.000 Jobs.

Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im Juni auf 4,4 von 4,3 Prozent, weil mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt strömten. Ökonomen hatten einen stabilen Wert von 4,3 Prozent erwartet. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden.

Die sogenannte Erwerbsquote - also der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - stieg von 62,7 auf 62,8 Prozent.

Die US-Stundenlöhne legten um 0,2 Prozent oder 0,04 Dollar auf 26,25 Dollar zu. Ökonomen hatten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 2,5 Prozent höher.

Die US-Notenbank hat im Juni ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent erhöht und will in diesem Jahr noch einen weiteren Schritt gehen, wenn es die Wirtschaftsentwicklung erlaubt. Während am Arbeitsmarkt praktisch volle Beschäftigung herrscht, hadert die Fed mit der niedrigen Inflation, die zuletzt sogar weiter nachgelassen hat.

