Samsung erwartet operativen Gewinn auf Rekordniveau - Aktie nahe Rekordhoch

SEOUL - Der Technologie-Riese Samsung hat im zweiten Quartal operativ so viel verdient wie noch nie. Grund dafür ist die starke Nachfrage nach Speicherchips des südkoreanischen Konzerns. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um 72 Prozent auf etwa 14 Billionen Won (10,6 Milliarden Euro) steigen, teilte der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern am Freitag in seinem Ergebnisausblick mit.

ROUNDUP/'BöZ'/'HB': EU will Abbau fauler Kredite forcieren - Billionen-Problem

FRANKFURT - Die Europäische Union will Presseberichten zufolge den Abbau fauler Bankkredite in Höhe von zuletzt rund einer Billion Euro forcieren. Betroffen sind zwar fast nur südeuropäische Geldhäuser. Doch die damit verbundenen Risiken würden "die Wirtschaft und das Finanzsystem der gesamten EU" belasten. Aus diesem Grund wollten die EU-Kommission und die EU-Finanzminister kommenden Dienstag einen "Aktionsplan gegen notleidende Kredite" beschließen, wie am Freitag die "Börsen-Zeitung" und das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf den Entwurf des Papiers berichten.

ROUNDUP: Lufthansa-Tochter Eurowings startet 2018 auch ab München zu Fernzielen

MÜNCHEN - Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings geht in München mit eigenen Fernflügen an den Start. Ab April 2018 sollen drei Flugzeuge vom Typ Airbus A330 vom Münchner Flughafen zu Zielen in Amerika, Afrika und Asien starten, wie Eurowings am Freitag bekanntgab. Die Gesellschaft macht die bayerische Landeshauptstadt damit zu ihrer zweiten Langstreckenbasis nach Köln-Bonn. Von den bisher sechs Eurowings-Langstreckenjets wird die Hälfte nach München verlegt. Die Zahl der Mittelstreckenjets soll ebenfalls wachsen.

ROUNDUP: Dobrindt will Berliner Flughafen Tegel offen halten

BERLIN - Für einen Weiterbetrieb des Berliner Flughafens Tegel spricht sich nun auch Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) aus. "Eine Hauptstadt mit zwei Flughäfen ist gut vorstellbar", teilte Dobrindt am Freitag mit und rückte damit überraschend vom Schließungsbeschluss ab.

Auto-Länder: Automobilwirtschaft soll Diesel-Nachrüstung zahlen

BERLIN - Fünf Bundesländer mit Automobilfirmen wollen die Umstellung auf umweltfreundlichere Fahrzeuge vorantreiben. Die Regierungschefs von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unterzeichneten am Freitag am Rande der Bundesratssitzung in Berlin ein entsprechendes Papier. Darin sprechen sie sich dafür aus, dass die Nachrüstung älterer Diesel-Autos nicht von den Kunden, sondern von der Automobilwirtschaft bezahlt werden soll. Vom Bund erwarten die Regierungschefs beispielsweise, verlässliche Rahmenbedingungen für die Nachrüstung zu setzen.

ROUNDUP 2: Audi-Manager wegen Diesel-Affäre verhaftet

MÜNCHEN - Bei den Ermittlungen gegen Audi wegen geschönter Diesel-Abgaswerte ist erstmals in Deutschland ein Beschuldigter verhaftet worden. Ihm werde Betrug und unlautere Werbung vorgeworfen, teilte die Münchner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Laut "Spiegel Online" und "Bild" war er bis 2015 als leitender Motorenentwickler in Neckarsulm auch für Abgaswerte zuständig gewesen.

Audi kann im Juni Absatz leicht steigern - Abstand zu Mercedes-Benz wächst

INGOLSTADT - Hoffnungsschimmer für den Autobauer Audi . Nach zuletzt schwachen Verkaufszahlen konnte die VW-Oberklassetochter ihren Absatz im Juni wieder leicht steigern - allerdings bleiben die Ingolstädter beim Wachstumstempo weiter deutlich hinter der Daimler-Tochter Mercedes-Benz. Der Abstand zum derzeit größten sogenannten Premiumhersteller wird damit immer größer.

Microsoft streicht weitere Stellen

NEW YORK - Microsoft steht laut einem US-Medienbericht vor weiteren deutlichen Personaleinschnitten. Der IT-Riese wolle im Rahmen eines großen Konzernumbaus mehrere tausend Jobs streichen, meldeten die Nachrichtenagentur Bloomberg und der Sender CNBC am Donnerstag unter Berufung auf Unternehmensangaben. CNBC hatte zuvor von 3000 Stellen berichtet, diese Zahl aber wieder zurückgezogen. Microsoft bestätigte auf Nachfrage einen Stellenabbau, ohne sich jedoch zur Anzahl der wegfallenden Stellen zu äußern. Den Medienberichten zufolge sind vor allem Mitarbeiter im Verkauf betroffen, die außerhalb der USA angestellt sind.

ROUNDUP: Volkswagen will E-Auto-Pionier Tesla stoppen

WOLFSBURG/BERLIN - Europas größter Autobauer Volkswagen will dem Elektroauto-Pionier Tesla bei den günstigeren Stromern den Rang ablaufen. "Da werden wir ihn stoppen, an der Linie von 30 000 Euro", sagte der Chef der Volkswagen-Kernmarke VW , Herbert Diess, der Deutschen Presse-Agentur. Er betonte, dass entscheidend sei, ob der Elektroautobauer es schaffen werde, in den Massenmarkt vorzudringen. Am Freitag begann die Serienproduktion des ersten günstigeren Wagens von Tesla.

Personalabbau im deutschen Bankgewerbe verschärft sich

FRANKFURT/BERLIN - Der Personalabbau im deutschen Bankgewerbe hat sich im vergangenen Jahr verschärft. 609 100 Beschäftigte wurden in den rund 2000 Kreditinstituten über alle Bankengruppen hinweg zum Jahresende gezählt, wie der Arbeitgeberverband des privaten Bankgewerbes (AGV Banken/Berlin) am Freitag mitteilte. Mit einem Minus von 2,9 Prozent binnen Jahresfrist war der Rückgang größer als im Vorjahr (minus 2,1 Prozent). Zum Vergleich: 1996 beschäftigte das Kreditgewerbe in Deutschland 769 800 Mitarbeiter, 2006 waren es noch 681 300.

Weitere Meldungen -Keine Zusatzgebühren bei der Kartenzahlung -Bundesrat billigt zusätzliche Rechte für Pauschalreisende -Waffenschmiede Heckler & Koch will Schuldenlast reduzieren -Microsoft Deutschland will von Neuorganisation profitieren -Shell soll für Tankwagen-Katastrophe in Pakistan zahlen -Aus für Eurofighter: Österreich will Luftverteidigung neu aufstellen -Dobrindt: Weiterbetrieb des Flughafens Tegel gut vorstellbar -Presse: Hacker nehmen Atomkraftwerke ins Visier -ROUNDUP/EU-Kommission: vorerst kein europäisches Gesetz gegen Hass im Netz -Tesla will in Australien weltweit größtes Batteriesystem bauen -Air Berlin entschädigt Passagiere mit zehn Millionen Euro -ROUNDUP/Nach Produktionsausfällen: BMW und Bosch sprechen über Schadenersatz -Polizei ermittelt gegen Korean Air wegen Untreue-Verdachts -Acht Jahre nach Qimonda-Pleite erste Zahlung an 3600 Gläubiger -'Trojaner'-Gesetz kommt: Überwachung bei WhatsApp und Co -Audi steigt mit Werksteam in Formel E ein -Musikdienst Soundcloud streicht Jobs und schließt Standorte -Datenflut beflügelt Datev -Bundesrat billigt Gesetz gegen Missstände in Schlachthöfen -US-Starinvestor Buffett will texanisches Energieunternehmen kaufen -Britische Unternehmensverbände fordern rasche Brexit-Übergangslösung -Reform der Pflegeberufe soll Pflegenotstand abmildern -ROUNDUP: Prozess gegen vier ehemalige Arcandor-Aufsichtsräte eingestellt -Adidas-Chef stellt schwächelnder Tochter Reebok Ultimatum -Geldpolster der Rentenversicherung schmilzt -Volkswagen will E-Auto-Pionier Tesla stoppen -Qualcomm nimmt in Patentstreit iPhone-Verkäufe in den USA ins Visier -Bei Betriebsrenten fallen Garantien weg -Industrie sucht nach Öl- und Gas-Lagerstätten -Bundesrat billigt Strukturreform bei den Netzentgelten -BSI: Bedrohung durch Cyberangriff größer als bekannt -ROUNDUP: Hauptstadtflughafen soll wachsen - Eröffnungstermin ungewiss -Baupreise in Deutschland weiter gestiegen -Keine Zusatzgebühren bei der Kartenzahlung -ROUNDUP: Betriebsrat greift Management der Güterbahn an -Dritte ergebnislose Verhandlungsrunde im bayerischen Einzelhandel -Russischer Automarkt legt im ersten Halbjahr spürbar zu -Mehr Rechte für Versicherungskunden -Lkw-Hersteller Volvo steigt komplett bei Motorenlieferant Deutz aus

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw

AXC0201 2017-07-07/15:20