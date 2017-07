Die "Kapitalismus-Gegner", die über ein funktionierendes Transportsystem in eine Stadt mit besseren Lebensqualität anreisen, von ihren iPhones aus über Facebook und Twitter kommunizieren, weder für Lebensmittel noch Wasser anstehen müssen oder sich vor dem Staat fürchten, sondern im Gegenteil alles von Meinungsfreiheit bis Rechtsstaat für sich beanspruchen und noch wohlwollende Presse erhalten, sind eher ein Beleg dafür, wie gut dieses System selbst für diejenigen ist, die behaupten, es abzulehnen. Lieber für Kapitalismus demonstrieren! Kann man irgendwo in Hamburg auch für den Kapitalismus demonstrieren? Keine Gesellschaftsordnung hat nämlich die Welt so verbessert. M.BILD.DE

