ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat RWE von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 13,00 auf 17,50 Euro angehoben. Ein Verkauf der Tochtergesellschaft Innogy hätte zur Folge, dass RWE wieder investieren und so das eigene Geschäft voranbringen kann, schrieb der Analyst Sam Arie in einer Studie vom Freitag. Allerdings sei noch nicht klar abzusehen, wer als Käufer von Innogy auftreten kann. Der immer wieder ins Spiel gebrachte französische Versorger Engie scheine kein Interesse an Innogy zu haben./bek/la

