Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Taschendiebe - was schützt vor Diebstahl im Supermarkt? In Supermärkten und Discountern bestehlen Diebe arglose Kunden beim Einkauf. Meist gehen die professionellen Taschendiebe in Gruppen nach dem Prinzip der vier "A" vor: Ausspähen, Ablenken, Aktion, Abtransport. "Marktcheck" zeigt, wie man sich vor ihren Tricks schützen kann.



Druckertinte & Co - wie mit Centprodukten Kasse gemacht wird Rasierklingen, Kaffeekapseln und Druckertinte kosten in der Herstellung nur ein paar Cent. Doch Kunden zahlen im Laden viel höhere Preise. Mit Marketingexperten und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz klärt "Marktcheck", wie das Geschäft funktioniert und wie Kunden unnötige Mehrkosten vermeiden können.



Erbschleicher - wie Angehörige ganz legal ums Erbe gebracht werden Als Erbschleicher gilt, wer auf unmoralische oder widerrechtliche Weise an ein Erbe kommt. Straf- und zivilrechtlich kann das Erbschleichen kaum geahndet werden, da es nur schwer nachzuweisen ist. Für die hinterbliebenen Familien ist dieser finanzielle Missbrauch meist traumatisierend.



Direktsaft - lohnt sich der höhere Preis? Direktsaft ist mehr als doppelt so teuer wie Orangensaft aus Konzentrat. Ist der höhere Preis gerechtfertigt oder kann man sich das Geld sparen?



Grüner Star - das unterschätzte Risiko



Der Grüne Star, auch Glaukom genannt, entwickelt sich langsam, fast unbemerkt. Er ist hierzulande der häufigste Grund einer Erblindung. Der Sehnerv wird bei dieser Erkrankung fortschreitend und irreparabel geschädigt. Oft ist ein erhöhter Augeninnendruck die Ursache. Gut fünf Millionen Deutsche leben mit einem Glaukomrisiko. Je älter man wird, umso höher ist es. Viele wissen davon allerdings nichts. Rechtzeitig erkannt, können Medikamente oder eine Operation das Augenlicht retten.



Studiogast Dr. Lothar Zimmermann, Gesundheitsexperte "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann gibt Tipps und klärt Fragen rund um die Themen Grüner und Grauer Star. Welche Therapien sind sinnvoll? Welche Vorsorgeuntersuchungen kann man empfehlen? Wie riskant ist eine Augenoperation?



Tipp der Woche - Flaschen kühlen leicht gemacht Um Bier, Cola oder Sekt zu kühlen, gibt es viele Tipps im Internet. Welcher funktioniert?



Dienstag, 18. Juli 2017 (Woche 29)/07.07.2017



01.40 (VPS 01.39) Spätschicht - Die SWR Comedy Bühne (WH von FR) Florian Schroeder mit Gästen Erstsendung: 14.07.2017 in SWR/SR Folge 79



Samstag, 05. August 2017 (Woche 32)/07.07.2017



21.50 (VPS 21.49) Merci Chérie Eine Reise durch die Schlagerwelt der Sechziger



22.50 SWR4 Schlager-Open-Air in Zweibrücken (WH von SO) Erstsendung: 30.07.2017 in SWR/SR Moderation: Kerstin Bachtler Reporterin: Annette Dany



00.05 (VPS 21.50) Eurovision Choir Contest Erstsendung: 30.07.2017 in WDR



01.45 (VPS 23.30) Mord mit Aussicht Einer muss singen Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 21.10.2014 in Das Erste



02.30 (VPS 00.15) Mord mit Aussicht Frites speciaal Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 04.11.2014 in Das Erste



03.20 (VPS 01.05) Commissario Laurenti - Totentanz Spielfilm Deutschland 2009 Erstsendung: 08.01.2009 in Das Erste



04.50 (VPS 02.35) Mord mit Aussicht (WH) Einer muss singen Krimiserie Deutschland 2014 Erstsendung: 21.10.2014 in Das Erste



(bis 05.45 - weiter wie mitgeteilt)



Montag, 14. August 2017 (Woche 33)/07.07.2017



07.15 Planet Schule



GRIPS Mathe Gleichungen mit Brüchen Erstsendung: 09.05.2012 in ARD-alpha Folge 34/42



Dienstag, 15. August 2017 (Woche 33)/07.07.2017



07.15 Planet Schule



GRIPS Mathe Komplizierte Gleichungen Erstsendung: 16.05.2012 in ARD-alpha Folge 35/42



Donnerstag, 17. August 2017 (Woche 33)/07.07.2017



07.15 Planet Schule



GRIPS Mathe Prüfungstraining: Gleichungen mit Brüchen Erstsendung: 23.05.2012 in ARD-alpha Folge 37/42



