Schönefeld (pta017/07.07.2017/15:03) - Der Aufsichtsrat der HAEMATO AG hat in seiner heutigen Sitzung dem Wunsch von Dr. Christian Pahl entsprochen, seinen bis 31.07.2017 laufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Der Aufsichtsrat bedauert diese Entscheidung. Dr. Pahl ist seit Mai 2012 Vorstand der HAEMATO AG.



Herr Dr. Pahl verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben zu widmen.



Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Pahl für die stets konstruktive Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat und seine erfolgreiche Tätigkeit für das Unternehmen. Während seiner Tätigkeit als Alleinvorstand konnte der Unternehmenswert deutlich gesteigert werden.



Als neue Vorstände wurden heute Herr Uwe Zimdars als CEO und Herr Daniel Kracht als CFO bestellt.



Herr Uwe Zimdars war nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in leitender Position bei Arthur Andersen in der Wirtschaftsprüfung und der Managementberatung tätig. Anschließend war Herr Zimdars mehrere Jahre Geschäftsführer eines großen Logistikdienstleisters. Seine Schwerpunkte und Kompetenzen liegen u.a. im Bereich strategischer und operativer Planung sowie Digitalisierung.



Herr Daniel Kracht arbeitete nach seinem Studium der Betriebswirtschaft zunächst in der Steuerberatung und anschließend im kaufmännischen Bereich. Seit 2011 ist er in leitender Funktion bei HAEMATO tätig und verantwortete zuletzt das Konzernrechnungswesen und das Controlling. Seit 01. Januar 2017 ist er Geschäftsführer der HAEMATO PHARM GmbH.



Beide Vorstände verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich des Gesundheitswesens. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine produktive Zusammenarbeit mit Herrn Zimdars und Herrn Kracht.



Über HAEMATO:



Die HAEMATO AG, 1993 gegründet, ist ein pharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten.



