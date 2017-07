Die Wiederbelebung der Zuversicht in Bezug auf die zuvor so massiv "verprügelte" Nordex-Aktie (ISIN DE000A0D6554) war beeindruckend. Das versprach eine richtig starke Woche zu werden, bei der die Chance bestand, aus einer in der Vorwoche gelungenen Verteidigung der langfristigen Kreuzunterstützung im Bereich 10,18/10,68 Euro sogar in einem Zug ein starkes bullishes Signal zu machen, indem die Aktie über die wichtige Widerstandszone 12,41/12,65 Euro läuft. Daraus wird nun nichts, zumindest nicht in dieser Woche, denn das Lager der Bären leistet Widerstand - und der ist effektiv.

Genau in dieser Zone setzte heute kräftiger Abgabedruck ein, der noch zusätzlich befeuert wurde, weil Goldman Sachs ausgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...