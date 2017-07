Spekulationen auf steigende Zinsen und wieder fallende Ölprise haben Europas Aktienanleger am Freitag verunsichert. Trotz eines kräftigen Stellenplus in der US-Wirtschaft im Juni lagen Dax und EuroStoxx50 am Nachmittag jeweils rund 0,2 Prozent im Minus bei 12.357 und 3457 Punkten. Damit büßte der deutsche Leitindex seine kompletten Wochengewinne...

Den vollständigen Artikel lesen ...