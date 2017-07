ESSENBACH (dpa-AFX) - Der Block 2 im Kernkraftwerk Isar in Essenbach bei Landshut wird von diesem Samstag an technisch überprüft. Für die jährliche Revision wird der Reaktor vom Stromnetz getrennt. 44 der insgesamt 193 Brennelemente sollen dann durch neue ersetzt werden, wie Betreiber PreussenElektra am Freitag mitteilte. Die große Überholung kostet rund 25 Millionen Euro. Insgesamt sind dafür bis zum 26. Juli rund 1500 Arbeiter im Einsatz, darunter 1200 externe Fachkräfte.

Seit dem letzten Brennelementwechsel im Januar 2017 hat das Kernkraftwerk Isar 2 laut Betreiber rund 5,6 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und damit 12 Prozent des gesamten Stroms in Bayern. Nach den Beschlüssen zum Atomausstieg Deutschlands geht das Kraftwerk spätestens 2022 vom Netz.

Auch das Atomkraftwerk Gundremmingen bei Günzburg wird von Samstag an unter die Lupe genommen. Die Inspektion im Block C zieht sich voraussichtlich bis Mitte August./flv/DP/stw

ISIN DE000ENAG999

