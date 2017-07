HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hat die Randale beim G20-Gipfel scharf verurteilt. "Hochaggressive, gewalttätige Straftäter bringen Sicherheitskräfte in Bedrängnis und fordern unsere offene Gesellschaft in einer Weise heraus, die für niemanden akzeptabel sein kann", sagte der SPD-Politiker am Freitag. "Die Brandstiftungen und die verübten Gewalttaten sind gefährlich - die Täter nehmen sehr bewusst in Kauf, dass dabei Menschen zu Schaden kommen können." Vor dem Gipfel hatte Scholz eine Sicherheitsgarantie für Gäste und Bevölkerung abgegeben. "Seien Sie unbesorgt: Wir können die Sicherheit garantieren", hatte er dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag" gesagt./ili/DP/stw

