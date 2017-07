Die Deutsche Bank hat die Einstufung für CRH auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Sie erwarte eine weitere ruhige Woche für den Bausektor, bevor die Berichtssaison für das zweite Quartal an Dynamik gewinne, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer Branchenstudie vom Freitag. Gesamtwirtschaftsdaten stünden im Fokus, wie etwa der Einkaufsmanagerindex für den Baussektor in Irland./ck/la

ISIN: IE0001827041