Düsseldorf (ots) - Air Berlin steht einem Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel zwar skeptisch gegenüber, würde aber, so der Fall eintritt, dennoch dort bleiben und nicht zum neuen Großflughafen BER umziehen. Das sagt Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Onlineausgabe). Winkelmann: "Wir setzen auf den BER als langfristig attraktiven Flughafen für die Hauptstadt. Allein die Kosten für eine neue Genehmigung für Tegel wären exorbitant. Aber es ist eine politische Entscheidung. Falls Tegel entgegen der Gesetzeslage doch geöffnet bleibt, bleiben wir in Tegel, bevor andere Wettbewerber dahingehen."



