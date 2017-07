Bislang ist dieser G20-Gipfel kein Erfolg. Die Szenerie in der Stadt ist beschämend, die Sicherheitslage kritisch. Und von den Staatschefs erwartet niemand große Leistungen. Ein Kommentar.

Auf den Gipfeltreffen der mächtigen Staats- und Regierungschefs werden normalerweise schöne Bilder produziert. In Hamburg aber brennen Autos, es gibt bereits mehr als 150 verletzte Polizisten und der schwarze Mob versetzt die ganze Stadt in Unruhe. Das haben sich die weltoffenen Hamburger bestimmt sich nicht so vorgestellt, als sie die mächtigen Staats- ...

