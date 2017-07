Köln (ots) -



- Optionales Ford Lease Full-Service-Paket mit einem Höchstmaß an Kalkulationssicherheit



- Fahrzeuge auf Wunsch frei spezifizierbar



Ford hat im Flottengeschäft auch im dritten Quartal des Jahres ein besonderes Angebot: Gewerbekunden können beim Leasing der großen Ford Pkw-Modelle Mondeo, S-MAX und Galaxy von günstigen Konditionen profitieren. Diese im Flottengeschäft sehr beliebten großen Ford-Modelle werden gemeinsam mit Ford Lease zu besonders scharf kalkulierten Leasingraten angeboten, die zum Beispiel bei Fahrzeugen in "Trend"-Ausstattung, 2,0-Liter TDCi-Dieselmotor (Mondeo und S-MAX mit 110 kW/150 PS; Galaxy mit 88 kW/120 PS) (1) mit 6-Gang-Handschaltgetriebe und Metallic-Lackierung für 195 Euro netto monatlich (zzgl. MwSt.) betragen. (2)



Daneben bieten Ford und Ford Lease der Kundengruppe als Ergänzung optional ein umfassendes Ford Lease Full-Service-Paket für einen Netto-Aufpreis ab lediglich 99 Cent monatlich (3) (zzgl. MwSt).



Das optionale Ford Lease Full-Service-Paket bietet den Gewerbekunden ein Höchstmaß an Kalkulationssicherheit, denn es beinhaltet



- Wartungs- und Inspektionsarbeiten gemäß Herstellervorgaben, - Verschleiß-Reparaturen inklusive Verbrauchsmaterialien sowie die - Übernahme der Abschleppkosten bis zur nächsten Vertragswerkstatt (bis maximal 50 Kilometer).



Darüber hinaus lässt sich der Dienstleistungsumfang auf Wunsch um weitere Bausteine ergänzen, wie beispielsweise Reifen-, Tank- oder Versicherungs-Service.



"Die großen Pkw-Modelle stellen ganz klar einen Schwerpunkt unseres Flottengeschäftes dar", erläutert Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. "Mit dieser Aktion machen wir unsere Modelle finanziell nochmals attraktiver - das ist einerseits ein kleines Dankeschön an unsere treuen Ford-Flottenkunden, aber sicher auch ein guter Anlaß für potenzielle Neukunden, sich mit unseren Produkten näher auseinanderzusetzen."



Über die beispielhaft ausgeführten Fahrzeugberechnungen hinaus können die berechtigten Kunden ihre Fahrzeuge auf Wunsch frei spezifizieren und damit in vollem Umfang auf alle Assistenz-, Komfort- und Styling-Features der modernen CD-Plattform von Ford zugreifen. Neben verschiedenen Ford- und Sony-Navigationssystemen inkusive des Kommunikationsystems Ford SYNC 3 mit AppLink, Touchscreen und Notruf-Assistenten steht auch die volle Bandbreite an Sicherheits- und Assistenzsystemen zur Verfügung - von Active City Stop über Fahrspur-Assistent inklusive Fahrspurhalte-Assistent und Müdigkeitswarner bis hin zur adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage mit Pre-Collision-Assist.



Entscheidet sich der Gewerbekunde für eine solche Mehrausstattung und das attraktive Leasingmodell, kann er zwischen der Einbindung einer Leasing-Sonderzahlung oder einer Erhöhung seiner monatlichen Leasingrate wählen.



Weiterführende DetaiIinformationen zu dieser Aktion und den Angeboten für Gewerbe- und Flottenkunden inklusive konkreter Beispielberechnungen (4) finden sich auf der Website http://ford-geschaeftskunden.de.



(1) Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford S-MAX Trend: 5,6 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,0 (kombiniert). CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert). Ford Mondeo Turnier Trend: 4,9 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 112 g/km (kombiniert). Ford Galaxy Trend: 5,6 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,0 (kombiniert). CO2-Emissionen: 129 g/km (kombiniert).



(2) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Z. B. der Ford S-MAX Trend mit 2,0-l-TDCi-Motor, 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis einer UPE EUR 28.415,97 netto (EUR 33.815,- brutto), zzgl. Überführungskosten.



(3) Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für EUR 0,99 netto (EUR 1,18 brutto) monatlich erhältlich. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang. Für weitere Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services können Sie sich gerne an Ihren Ford Vertragspartner wenden. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford Lease Vertrages.



(4) Beispielberechnungen auf www.ford-geschaeftskunden.de stellen repräsentative Beispiele nach § 6a Preisangabenverordnung dar.



