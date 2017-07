Neuenburg (ots) -



Philip Morris Products SA (PMP SA), eine Tochtergesellschaft von

Philip Morris International Inc. (PMI), gab heute eine Investition

von mehr als CHF 30 Mio. in zwei hochmoderne Produktionslinien in

Neuenburg zur Herstellung von Tabakeinheiten HEETS zur Verwendung mit

dem elektronischen Tabakerhitzer IQOS bekannt. Die neuen

Produktionslinien dienen primär zur Herstellung von HEETS für den

Schweizer Markt.



Silvain Pastoris, Director Operations Switzerland, kommentierte

die Mitteilung:



"Diese Investition ist ein wichtiger Schritt für PMI in eine

Zukunft, in der wissenschaftlich nachgewiesen rauchfreie Produkte

Zigaretten ersetzen, dies zugunsten der Raucher, der öffentlichen

Gesundheit und der Gesellschaft im weitesten Sinne. Neuenburg spielt

in diesem Vorhaben eine zentrale Rolle. IQOS, unser erstes

erfolgreich kommerzialisiertes rauchfreies Produkt, wurde in unserem

Forschungs- und Entwicklungszentrum in Neuenburg entwickelt.

Neuenburg ist eines der führenden Innovationszentren von PMI, nicht

zuletzt dank einem dynamischen Netzwerk von lokalen

Partnerunternehmen." IQOS und HEETS sind für erwachsene Raucher in

der Schweiz seit August 2015 erhältlich, ursprünglich mit

Verkaufspunkten in Genf, Lausanne, Neuenburg, Zürich, Bern und Basel.

Seit Anfang dieses Jahres sind HEETS und IQOS in der ganzen Schweiz

erhältlich. Weltweit ist IQOS bereits in mehr als 25 Märkten in

wichtigen Städten oder landesweit erhältlich.



Nicolas Floros, VP Operations European Union, sagte:



"Wir sind vom Erfolg von IQOS in der Schweiz in anderen

europäischen Ländern ermutigt. Über zwei Millionen erwachsene Raucher

sind bereits von Zigaretten auf IQOS umgestiegen, und das ist nur der

Anfang. Wir erhöhen unsere Kapazität mit Hochtempo, um erwachsenen

Rauchern bessere Alternativen anzubieten."



PMI produziert bereits erhitzte Tabakeinheiten in einem kleineren

Umfang in seinem industriellen Entwicklungszentrum in Neuenburg sowie

an einer neuerrichteten Produktionsstätte in Italien. Weiter wurden

kürzlich entsprechende Investitionen in eine neue Produktionsstätte

in Deutschland sowie die Umwandlung existierender

Zigarettenherstellungsanlagen in Griechenland, Rumänien und Russland

bekanntgegeben. Bis Ende 2018 plant PMI über eine totale

Produktionskapazität von etwa 100 Milliarden erhitzten

Produktionseinheiten zu verfügen.



IQOS ist eine von vier wissenschaftlich nachgewiesen rauchfreien

Produktplattformen, die PMI entwickelt, um der Nachfrage von

erwachsenen Rauchern nach besseren Alternativen zu Zigaretten zu

entsprechen.



Seit 2008 hat PMI in Neuenburg mehr als 400 Wissenschaftler und

Experten angestellt und mehr als USD 3 Milliarden in die Forschung,

Produktentwicklung und wissenschaftliche Bewertung von rauchfreien

Produkten investiert. Das Unternehmen publiziert seine

wissenschaftlichen Methoden und Erkenntnisse zur unabhängigen

Überprüfung und hat seine Forschungsergebnisse seit 2011 in über 200

Artikeln und Buchbeiträgen veröffentlicht. Die bisherigen Ergebnisse

der wissenschaftlichen Forschung von PMI deuten darauf hin, dass ein

kompletter Wechsel zu IQOS voraussichtlich weniger Schadensrisiken

aufweist, als Zigaretten zu rauchen und eine bessere Wahl für

Personen ist, welche ansonsten weiterhin Zigaretten rauchen würden.



Über Philip Morris Products S.A.



Philip Morris Products S.A. (PMP SA) ist die in Neuenburg

ansässige Produktionsstätte von Philip Morris International. An

diesem Standort wurden bereits 1957 die ersten Marlboro-Zigaretten

ausserhalb der USA hergestellt. Heute beschäftigt PMP SA mehr als 500

Personen und produziert Zigaretten sowie HEETS für IQOS für den

Schweizer Markt und für den Export. Am Standort Neuenburg sind auch

das weltweite Forschungs- und Entwicklungszentrum von PMI sowie ein

Zentrum für Innovationsentwicklung angesiedelt. PMI beschäftigt

insgesamt mehr als 1500 Personen in Neuenburg.



