München (ots) - Brennende Autos und Gewalt in Hamburgs Straßen - die Proteste gegen den G20-Gipfel sind eskaliert. Mindestens 130 Millionen Euro an Kosten und mehr als 20.000 Polizisten im Einsatz. Waren die Ergebnisse des Gipfels das wert? Wird es Angela Merkel und den übrigen Gipfelteilnehmern gelingen, Kompromisse bei den strittigen Themen wie Klimaschutz, Freihandel und Migration zu finden? Rückt die Weltgemeinschaft durch das Hamburger Gipfeltreffen näher zusammen?



Zu Gast bei Anne Will:



Peter Altmaier (CDU), Chef des Bundeskanzleramtes Olaf Scholz (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Fraktionsvorsitzende im Bundestag John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Deutschland Georg Restle, Redaktionsleiter und Moderator von "Monitor"



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen



