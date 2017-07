Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. In den USA sei das Volumen von Agrochemieprodukten im Mai auf Jahressicht um 10 Prozent gestiegen, schrieb der Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Auch in Europa sei die Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln im April gestiegen./bek/ck

ISIN: DE000BAY0017