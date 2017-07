HAMBURG (dpa-AFX) - Die sogenannten Brics-Staaten haben sich auf einem Treffen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg für eine ausgewogene und offene Weltwirtschaft eingesetzt. Auch sprachen sich die Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (Brics) gegen Protektionismus aus, wie am Freitag aus einer gemeinsamen Erklärung hervorging. Sie forderten die Weltgemeinschaft ferner auf, das Pariser Klimaabkommen umzusetzen.

Mit ihrer Erklärung hoben sich die Brics-Staaten von der Politik des US-Präsidenten Donald Trump ab, der auf einen ökonomischen Nationalismus setzt und das Klimaschutzabkommen aufgekündigt hatte. Anfang der 2000er Jahre hatten sich die aufstrebenden Volkswirtschaften zur Brics-Gruppe zusammengeschlossen. Seit 2009 hält die Gruppe auch eigene Gipfeltreffen ab./lw/fko/DP/stw

