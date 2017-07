Verteidigungsminister Doskozil will den Eurofighter abschaffenWien/Toulouse - Das Kampfflugzeug Eurofighter schützt derzeit Österreich in der Luft. Weil der Eurofighter sehr teuer ist, will Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil billigere Flugzeuge kaufen. Die neuen Flugzeuge sollen auch besser sein als der Eurofighter. ...

