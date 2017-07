Mainz (ots) - Montag, 10. Juli 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Horst Lichter, Fernsehkoch und Moderator



Elternzeit richtig planen - Tipps zur Babypause vom Beruf Rock-Festival-Sommer - Besuch beim Open Source Festival Wertsachen am Strand - Tipps zur sicheren Aufbewahrung







Montag, 10. Juli 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Streit um Bepflanzung in Dorsten - Palmen-Posse Campen auf Beton - Stellplatz in Cuxhaven hoch im Kurs Expedition Deutschland: Eppelborn - Glücklich zu Hause







Montag, 10. Juli 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Ernst August von Hannover: Hochzeit - Am Samstag wurde geheiratet Armin Mueller-Stahl: Ausstellung - Er präsentiert seine Bilder in Berlin Hollywoodstars als Mütter - Vier Wochen nach der Geburt schlank?







Montag, 10. Juli 2017, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Gut vorbereitet in die Elternzeit - Das müssen Sie regeln



Steht die Geburt eines Babys an, tritt der Job erst einmal in den Hintergrund. Inzwischen nehmen sich viele Eltern nach der Geburt eine berufliche Auszeit, um sich intensiv um ihren Nachwuchs zu kümmern. Doch so eine Babypause will gut vorbereitet sein, damit kein Abschied für immer daraus wird. In Deutschland haben Arbeitnehmer das Recht, für die Betreuung bis zu drei Jahre pro Kind unbezahlt in Elternzeit zu gehen. Seit 2007 unterstützt sie der Staat während dieser Zeit finanziell mit Elterngeld, wenn sie deshalb nicht voll arbeiten können. Wie und bis wann man spätestens Elternzeit beantragen muss, was hinter dem neu eingeführten "Elterngeld plus" steckt und welchen Anspruch man auf Rückkehr in den alten Job hat, erklärt der WISO"-Tipp.



Weitere Themen: Hackfleisch im Test - Einhaltung der Kühlkette Wohnort: ICE - Ein Leben im Zug Mietwagen-Abzocke - Endreinigung höher als Mietpreis



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121